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Суд арестовал второго фигуранта по делу о мошенничестве экс-замглавы Минтранса

Ведомости

Дорогомиловский суд Москвы отправил в СИЗО Вячеслава Смирнова – второго фигуранта по делу о мошенничестве бывшего замглавы министерства транспорта России Алексея Семенова. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Смирнов обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Наказание по этой части предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Другие подробности о роли фигуранта в деле не приводятся.

Как писали «Известия», бывший чиновник Семенов был задержан правоохранителями 28 ноября по делу ФГУП «Защитаинфотранс», подведомственного Минтрансу. Предприятие является разработчиком и оператором Единой государственной информсистемы обеспечения транспортной безопасности.

30 ноября Дорогомиловский суд Москвы отправил Семенова под арест. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Судя по данным картотеки суда, защита экс-чиновника 2 декабря подала апелляционную жалобу на арест.

1 декабря «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы писало, что сумма мошенничества в деле Семенова, по предварительной информации, может превышать 200 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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