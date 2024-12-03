Суд арестовал второго фигуранта по делу о мошенничестве экс-замглавы Минтранса
Дорогомиловский суд Москвы отправил в СИЗО Вячеслава Смирнова – второго фигуранта по делу о мошенничестве бывшего замглавы министерства транспорта России Алексея Семенова. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Смирнов обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Наказание по этой части предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Другие подробности о роли фигуранта в деле не приводятся.
Как писали «Известия», бывший чиновник Семенов был задержан правоохранителями 28 ноября по делу ФГУП «Защитаинфотранс», подведомственного Минтрансу. Предприятие является разработчиком и оператором Единой государственной информсистемы обеспечения транспортной безопасности.
1 декабря «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы писало, что сумма мошенничества в деле Семенова, по предварительной информации, может превышать 200 млн руб.