Суд арестовал второго фигуранта по делу о мошенничестве экс-замглавы Минтранса

Смирнов обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Наказание по этой части предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Другие подробности о роли фигуранта в деле не приводятся.