Верховный суд уточнил срок давности взыскания неосновательного обогащения

В июне 2021 г. холдинг обратился в суд с новым иском, в котором просил взыскать с кредитной организации доход, который она извлекла в период с 30 июля 2015 г. по 21 сентября 2020 г. от использования 1,1 млрд руб., полученных ею по недействительным операциям. Предполагаемый доход был рассчитан истцом, исходя из средневзвешенных ставок по кредитам, предоставляемым банком физическим лицам. Суд первой инстанции отклонил иск, но апелляция частично удовлетворила его, применив к требованию трехлетний срок исковой давности и взыскав с банка доход за три года, предшествующих подаче иска, за вычетом суммы взысканных ранее процентов.