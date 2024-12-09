Рэпера Джей-Зи обвинили в изнасиловании несовершеннолетней в 2000 году
Американский рэпер Джей-Зи (настоящее имя – Шон Картер) был обвинен в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 г. вместе с Шоном «Пи-Дидди» Комбсом. Об этом пишет NBC News.
Анонимная обвинительница «Джейн Доу» заявила, что изнасилование произошло на вечеринке по случаю вручения наград MTV Video Music Awards. В иске говорится, что подруга подвезла ее к концертному залу Radio City Music Hall, где проходила церемония. У девушки не было билета, и она подходила к разным водителям лимузинов, чтобы попытаться попасть на шоу или на вечеринку после него. Один из водителей сказал ей, что работает на Комбса и что она «подходила Дидди». Он пригласил её на вечеринку после шоу. По прибытии на вечеринку ей пришлось подписать документ, который, как она считала, был соглашением о неразглашении. На праздновании было полно знаменитостей и людей, употреблявших марихуану и кокаин. Изнасилование происходило на глазах у неназванной женщины-селебрити. Обвинитель требует возмещения ущерба без указания его размера.
В длинном заявлении, опубликованном в вечером 8 декабря, Картер назвал обвинения «идиотскими».
«Эти обвинения настолько чудовищны по своей природе, что я умоляю вас подать уголовную, а не гражданскую жалобу!! Тот, кто совершил такое преступление против несовершеннолетнего, должен быть заключён под стражу, не так ли? Эти предполагаемые жертвы заслужили бы настоящего правосудия, если бы это было так», – заявил Картер в интервью NBC News.
Рэпер Пи-Дидди обвиняется в насилии и торговле людьми. В середине сентября его арестовали. Сам рэпер виновным себя не признает. Los Angeles Times писала, что иски против музыканта с обвинениями в сексуальном насилии подали 60 мужчин и 60 женщин. Утверждается, что преступления совершались с 1991 г., в том числе в отношении детей. Первой с обвинениями против Пи-Дидди еще в 2023 г. публично выступила его бывшая девушка, певица Кэсси Вентура.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что собранный на «белых вечеринках» рэпера компромат мог применяться для продвижения «комментариев» по международной повестке, в том числе по Украине.