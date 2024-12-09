Рэпера Джей-Зи обвинили в изнасиловании несовершеннолетней в 2000 году

Анонимная обвинительница «Джейн Доу» заявила, что изнасилование произошло на вечеринке по случаю вручения наград MTV Video Music Awards. В иске говорится, что подруга подвезла ее к концертному залу Radio City Music Hall, где проходила церемония. У девушки не было билета, и она подходила к разным водителям лимузинов, чтобы попытаться попасть на шоу или на вечеринку после него. Один из водителей сказал ей, что работает на Комбса и что она «подходила Дидди». Он пригласил её на вечеринку после шоу. По прибытии на вечеринку ей пришлось подписать документ, который, как она считала, был соглашением о неразглашении. На праздновании было полно знаменитостей и людей, употреблявших марихуану и кокаин. Изнасилование происходило на глазах у неназванной женщины-селебрити. Обвинитель требует возмещения ущерба без указания его размера.