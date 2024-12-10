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Разведчики Дульцевы рассказали о приезде в Россию в 2018 году в качестве болельщиков

Ведомости

Осужденные за шпионаж в Словении разведчики-нелегалы Артем и Анна Дульцевы приезжали в Россию на чемпионат мира по футболу в 2018 г. как иностранные болельщики. Об этом они рассказали в интервью журналу «Разведчик».

«Посетили пару матчей, в том числе в родном для Ани Нижнем Новгороде, где смотрели игру Аргентина – Хорватия. Было очень много аргентинских болельщиков, и мы сидели среди них. Очень непривычно, надо сказать: мы вроде бы дома, но чужие», – отметил Дульцев.

Он добавил, что тогда же супруги смогли организовать встречу с родными. Анна уточнила, что встреча прошла на даче ее родителей, куда приехали обе семьи. Дети супругов не понимали, что находятся на даче и что перед ними были их бабушки и дедушки.

1 августа в Анкаре состоялся крупнейший обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. Россия освободила 16 человек, включая пятерых граждан Германии, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан: Дульцевы, Вадим Красиков (получил пожизненный срок в Германии за убийство), сын депутата Роман Селезнев (осужден в США за кибермошенничество) и др.

Дульцевы были задержаны в Словении в декабре 2022 г. По информации The New York Times, супруги занимались арт-бизнесом в Словении для прикрытия. У них была галерея под названием «5’14». Согласно финансовым отчетам, ее убыток в 2019 г. составил 11 000 евро. В 2020 г. она принесла прибыль менее 500 евро, а в 2021 г. – чуть более 3000 евро. Словенский галерист Тевз Логар отмечал, что искусство в стране является безопасным пространством, в котором нет никакого надзора и контроля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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