Разведчики Дульцевы рассказали о приезде в Россию в 2018 году в качестве болельщиков
Осужденные за шпионаж в Словении разведчики-нелегалы Артем и Анна Дульцевы приезжали в Россию на чемпионат мира по футболу в 2018 г. как иностранные болельщики. Об этом они рассказали в интервью журналу «Разведчик».
«Посетили пару матчей, в том числе в родном для Ани Нижнем Новгороде, где смотрели игру Аргентина – Хорватия. Было очень много аргентинских болельщиков, и мы сидели среди них. Очень непривычно, надо сказать: мы вроде бы дома, но чужие», – отметил Дульцев.
Он добавил, что тогда же супруги смогли организовать встречу с родными. Анна уточнила, что встреча прошла на даче ее родителей, куда приехали обе семьи. Дети супругов не понимали, что находятся на даче и что перед ними были их бабушки и дедушки.
1 августа в Анкаре состоялся крупнейший обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. Россия освободила 16 человек, включая пятерых граждан Германии, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан: Дульцевы, Вадим Красиков (получил пожизненный срок в Германии за убийство), сын депутата Роман Селезнев (осужден в США за кибермошенничество) и др.
Дульцевы были задержаны в Словении в декабре 2022 г. По информации The New York Times, супруги занимались арт-бизнесом в Словении для прикрытия. У них была галерея под названием «5’14». Согласно финансовым отчетам, ее убыток в 2019 г. составил 11 000 евро. В 2020 г. она принесла прибыль менее 500 евро, а в 2021 г. – чуть более 3000 евро. Словенский галерист Тевз Логар отмечал, что искусство в стране является безопасным пространством, в котором нет никакого надзора и контроля.