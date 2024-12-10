Бизнесмен Юрий Шефлер внесен в реестр террористов и экстремистов

24 июля Тамбовский районный суд удовлетворил административное исковое заявление заместителя генпрокурора к Шефлеру и подконтрольным ему компаниям и обратил в доход государства его активы на территории России. В иске говорилось, что компании бизнесмена финансируют фонд, который направляет средства на нужды вооруженных сил Украины. Сам он при этом поощрял обстрелы регионов РФ со стороны украинских военных и вел информационную поддержку киевского режима. Ведомство требовало признать деятельность Шефлера и подконтрольных ему структур – Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group – экстремистской.