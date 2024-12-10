Бизнесмен Юрий Шефлер внесен в реестр террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес бизнесмена Юрия Шефлера в перечень террористов и экстремистов, следует из списка ведомства.
В перечень были также внесены две под компании бизнесмена – Amber Beverage Group Holding и Stoli Group (обе признаны экстремистскими и запрещены в РФ), зарегистрированные в Люксембурге.
24 июля Тамбовский районный суд удовлетворил административное исковое заявление заместителя генпрокурора к Шефлеру и подконтрольным ему компаниям и обратил в доход государства его активы на территории России. В иске говорилось, что компании бизнесмена финансируют фонд, который направляет средства на нужды вооруженных сил Украины. Сам он при этом поощрял обстрелы регионов РФ со стороны украинских военных и вел информационную поддержку киевского режима. Ведомство требовало признать деятельность Шефлера и подконтрольных ему структур – Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group – экстремистской.
Согласно финансовой отчетности Amber Beverage Group Holding за девять месяцев 2024 г., после передачи тамбовского спиртзавода «Амбер Талвис» государству, финансовые потери для группы оценили в 10,1 млн евро. В отчете также указано, что группа пыталась оспорить решение, но результат остался тем же.