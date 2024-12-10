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Бизнесмен Юрий Шефлер внесен в реестр террористов и экстремистов

Ведомости

Росфинмониторинг внес бизнесмена Юрия Шефлера в перечень террористов и экстремистов, следует из списка ведомства.

В перечень были также внесены две под компании бизнесмена – Amber Beverage Group Holding и Stoli Group (обе признаны экстремистскими и запрещены в РФ), зарегистрированные в Люксембурге.

24 июля Тамбовский районный суд удовлетворил административное исковое заявление заместителя генпрокурора к Шефлеру и подконтрольным ему компаниям и обратил в доход государства его активы на территории России. В иске говорилось, что компании бизнесмена финансируют фонд, который направляет средства на нужды вооруженных сил Украины. Сам он при этом поощрял обстрелы регионов РФ со стороны украинских военных и вел информационную поддержку киевского режима. Ведомство требовало признать деятельность Шефлера и подконтрольных ему структур – Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group – экстремистской.

Согласно финансовой отчетности Amber Beverage Group Holding за девять месяцев 2024 г., после передачи тамбовского спиртзавода «Амбер Талвис» государству, финансовые потери для группы оценили в 10,1 млн евро. В отчете также указано, что группа пыталась оспорить решение, но результат остался тем же.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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