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Госдума на следующей неделе рассмотрит проект о штрафах за продажу вейпов детям

Ведомости

На следующей неделе депутаты Госдумы рассмотрят законопроекты, направленные на защиту детей от потребления вейпов, электронных сигарет, табака и кальянов, инициатива подразумевает повышение штрафов до 2 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Документами предлагается повысить ответственность за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, а также устройств для ее потребления или сырья для их производства. Штрафы за правонарушения, напомнил Володин, вырастут в несколько раз до 2 млн руб.

В случае повторного нарушения предусмотрена уголовная ответственность, законопроект об этом был принят в первом чтении 10 декабря.

«Взрослые, которые идут на неправомерный шаг, должны осознавать всю степень ответственности за совершенное правонарушение, а также неотвратимость наказания», – написал спикер Госдумы.

Авторами проекта о штрафах стали Володин, председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев, заместитель главы комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев, а также лидеры фракций – Владимир Васильев от «Единой России», Леонид Слуцкий от ЛДПР, Сергей Миронов от «Справедливой России» и Алексей Нечаев от партии «Новые люди». В Госдуму документ внесли в конце ноября. Из него следует, что штраф для граждан составит от 200 000 до 300 000 руб., для должностных лиц – от 500 000 до 700 000 руб. Для юридических лиц предусматривается штраф от 1,5 млн до 2 млн руб. Сейчас штраф для граждан составляет от 40 000 до 60 000 руб., для должностных лиц – от 150 000 до 300 000 руб., а для юрлиц – от 400 000 до 600 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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