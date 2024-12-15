Госдума на следующей неделе рассмотрит проект о штрафах за продажу вейпов детям

Авторами проекта о штрафах стали Володин, председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев, заместитель главы комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев, а также лидеры фракций – Владимир Васильев от «Единой России», Леонид Слуцкий от ЛДПР, Сергей Миронов от «Справедливой России» и Алексей Нечаев от партии «Новые люди». В Госдуму документ внесли в конце ноября. Из него следует, что штраф для граждан составит от 200 000 до 300 000 руб., для должностных лиц – от 500 000 до 700 000 руб. Для юридических лиц предусматривается штраф от 1,5 млн до 2 млн руб. Сейчас штраф для граждан составляет от 40 000 до 60 000 руб., для должностных лиц – от 150 000 до 300 000 руб., а для юрлиц – от 400 000 до 600 000 руб.