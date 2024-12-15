Госдума на следующей неделе рассмотрит проект о штрафах за продажу вейпов детям
На следующей неделе депутаты Госдумы рассмотрят законопроекты, направленные на защиту детей от потребления вейпов, электронных сигарет, табака и кальянов, инициатива подразумевает повышение штрафов до 2 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
Документами предлагается повысить ответственность за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, а также устройств для ее потребления или сырья для их производства. Штрафы за правонарушения, напомнил Володин, вырастут в несколько раз до 2 млн руб.
В случае повторного нарушения предусмотрена уголовная ответственность, законопроект об этом был принят в первом чтении 10 декабря.
«Взрослые, которые идут на неправомерный шаг, должны осознавать всю степень ответственности за совершенное правонарушение, а также неотвратимость наказания», – написал спикер Госдумы.
Авторами проекта о штрафах стали Володин, председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев, заместитель главы комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев, а также лидеры фракций – Владимир Васильев от «Единой России», Леонид Слуцкий от ЛДПР, Сергей Миронов от «Справедливой России» и Алексей Нечаев от партии «Новые люди». В Госдуму документ внесли в конце ноября. Из него следует, что штраф для граждан составит от 200 000 до 300 000 руб., для должностных лиц – от 500 000 до 700 000 руб. Для юридических лиц предусматривается штраф от 1,5 млн до 2 млн руб. Сейчас штраф для граждан составляет от 40 000 до 60 000 руб., для должностных лиц – от 150 000 до 300 000 руб., а для юрлиц – от 400 000 до 600 000 руб.