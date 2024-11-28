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В Госдуму внесен проект о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов детям

Ведомости

Парламентарии внесли в Госдуму законопроект, подразумевающий повышение штрафов за продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Карточка инициативы появилась в думской базе.

Среди авторов законопроекта – спикер нижней палаты Вячеслав Володин, председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев, заместитель главы комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев, а также лидеры фракций – Владимир Васильев от «Единой России», Леонид Слуцкий от ЛДПР, Сергей Миронов от «Справедливой России» и Алексей Нечаев от партии «Новые люди».

За II квартал текущего года доля нелегальной табачной продукции составила 11,3%, а никотинсодержащей продукции по состоянию IV квартал 2023 г. – 68,3%, говорится в пояснительной записке. С января по август 2024 г. территориальные органы Роспотребнадзора провели около 15 000 выездных обследований в точках розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции, сообщают авторы. В рамках проверок ведомство фиксировало нарушения, связанные с ограничением торговли. Должностные лица Роспотребнадзора составили около 6200 протоколов об административных правонарушениях.

В пояснительной записке также приводятся результаты исследования, в рамках которого изучалась распространенность курения среди подростков 11-17 лет, – методология, количество участвующих и другие подробности не уточняются. 72% респондентов, приобретающих электронные системы доставки никотина (ЭСДН), заявили, что не сталкивались с отказом продавца в покупке такой продукции. 20% подростков отметили, что получают отказ время от времени.

В связи с этим за продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним предлагается повысить штраф. Для граждан он составит от 200 000 до 300 000 руб., для должностных лиц – от 500 000 до 700 000 руб. Для юридических лиц предусматривается штраф от 1,5 до 2 млн руб. Сейчас штраф для граждан составляет от 40 000 до 60 000 руб., для должностных лиц от 150 000 до 300 000 руб., а для юрлиц от 400 000 до 600 000 руб.

В конце августа Минздрав сообщал, что вейпы и электронные сигареты приводят к острому легочному заболеванию EVALI. Его клиника во многом напоминает COVID-19, кроме симптомов поражения желудочно-кишечного тракта. В сообщении указано, что правительство РФ планирует запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАДами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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