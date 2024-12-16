Экс-замглавы департамента Минобороны подозревается в хищении 600 млн рублей

За первые восемь месяцев 2024 г. сотрудники Следственного комитета (СК) завели 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и гособоронзаказа. СК арестовал ряд должностных лиц Минобороны. В апреле был задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По делу экс-замглавы Минобороны также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица.