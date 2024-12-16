Экс-замглавы департамента Минобороны подозревается в хищении 600 млн рублей
Бывший заместитель директора департамента военного имущества Минобороны подозревается в хищении более 600 млн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Андрея Курносенко.
По словам Курносенко, деньги были выделены на специальный инфраструктурный проект. Хищение было совершено вместе с руководителями нескольких коммерческих организаций.
За первые восемь месяцев 2024 г. сотрудники Следственного комитета (СК) завели 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и гособоронзаказа. СК арестовал ряд должностных лиц Минобороны. В апреле был задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По делу экс-замглавы Минобороны также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица.
29 августа военный суд в Москве арестовал бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии запаса Павла Попова. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. 16 сентября СК возбудил уголовное дело в отношении начальника 4924-го военного представительства Минобороны РФ Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина за получении взяток в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы.