Аналитики зафиксировали рост спроса на путешествия в малые города РФ

2 декабря «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР) писали, что к 2030 г. онлайн трэвел-агентства будут опережать остальные каналы продаж на рынке краткосрочной аренды жилья. По итогам текущего года их доля составит 45% рынка (150 млрд руб.), а в 2030 г. — 71% (856 млрд руб.). По словам старшего аналитика отдела исследований рынка CORE.XP Евгения Томилова, в 2024 г. продолжается рост внутреннего туризма: в итоге в популярных местах, особенно в праздничные дни, наблюдалась высокая загрузка коллективных средств размещения. Рынок краткосрочной аренды стал дополнительной возможностью размещения в желаемой локации в нужное время.