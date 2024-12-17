Аналитики зафиксировали рост спроса на путешествия в малые города РФ
Согласно данным «Яндек.Путешествий», основная масса бронирований в малых городах приходится на локации Краснодарского края (26% от общего объема спроса), Калининградской (10,2%) и Ленинградской областей (9,2%). Четвертое и пятое места занимают Крым (8%) и Владимирская область (7,6%).
По мнению исследователей «Яндекс.Путешествий», ключевой фактор роста туристического интереса к малым городам – увеличивающаяся популярность концепции загородного отдыха. Примерно 50% бронирований приходится на жителей городов-миллионников.
Заметно увеличение спроса и на локации «второго порядка», отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Причиной называется развитие автотуризма и рост насмотренности путешественников.
«Люди, которые были в Суздале пять раз, хотят увидеть что-то новое», – отметил Ромашкин.
По информации туроператора «Алеан», в связи с увеличением стоимости авиаперелетов и поездок на поездах туристы все чаще выбирают для отдыха места, добраться в которые можно на собственном автомобиле.
2 декабря «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР) писали, что к 2030 г. онлайн трэвел-агентства будут опережать остальные каналы продаж на рынке краткосрочной аренды жилья. По итогам текущего года их доля составит 45% рынка (150 млрд руб.), а в 2030 г. — 71% (856 млрд руб.). По словам старшего аналитика отдела исследований рынка CORE.XP Евгения Томилова, в 2024 г. продолжается рост внутреннего туризма: в итоге в популярных местах, особенно в праздничные дни, наблюдалась высокая загрузка коллективных средств размещения. Рынок краткосрочной аренды стал дополнительной возможностью размещения в желаемой локации в нужное время.