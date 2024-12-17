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Аналитики зафиксировали рост спроса на путешествия в малые города РФ

Ведомости

Туристический спрос на малые города России, население которых меньше 100 000 человек, на период с 22 декабря по 12 января вырос на 70% в годовом выражении. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Яндекс.Путешествий» и Центра исследований малых городов.

Согласно данным «Яндек.Путешествий», основная масса бронирований в малых городах приходится на локации Краснодарского края (26% от общего объема спроса), Калининградской (10,2%) и Ленинградской областей (9,2%). Четвертое и пятое места занимают Крым (8%) и Владимирская область (7,6%).

По мнению исследователей «Яндекс.Путешествий», ключевой фактор роста туристического интереса к малым городам – увеличивающаяся популярность концепции загородного отдыха. Примерно 50% бронирований приходится на жителей городов-миллионников.

Заметно увеличение спроса и на локации «второго порядка», отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Причиной называется развитие автотуризма и рост насмотренности путешественников.

«Люди, которые были в Суздале пять раз, хотят увидеть что-то новое», – отметил Ромашкин.

По информации туроператора «Алеан», в связи с увеличением стоимости авиаперелетов и поездок на поездах туристы все чаще выбирают для отдыха места, добраться в которые можно на собственном автомобиле.

2 декабря «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР) писали, что к 2030 г. онлайн трэвел-агентства будут опережать остальные каналы продаж на рынке краткосрочной аренды жилья. По итогам текущего года их доля составит 45% рынка (150 млрд руб.), а в 2030 г. — 71% (856 млрд руб.). По словам старшего аналитика отдела исследований рынка CORE.XP Евгения Томилова, в 2024 г. продолжается рост внутреннего туризма: в итоге в популярных местах, особенно в праздничные дни, наблюдалась высокая загрузка коллективных средств размещения. Рынок краткосрочной аренды стал дополнительной возможностью размещения в желаемой локации в нужное время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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