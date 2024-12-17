Следователи допрашивают свидетелей по делу о гибели Кириллова
Расследование дела о гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных РФ Игоря Кириллова и его помощника поставили на контроль в центральном аппарате СК России. Следственно-оперативная группа, к которой присоединились сотрудники Главного управления криминалистики, работает на месте, допрашиваются свидетели. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Петренко уточнила, что дело передано в главное управление «для оперативного и всестороннего расследования», учитывая «сложность расследуемого преступления и необходимость проведения специальных исследований в экспертных учреждениях федерального уровня».
Кириллов погиб утром 17 декабря в результате взрыва на территории ЖК на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом. Уголовное дело возбудили по ст. 105, 205, 222.1, 223.1 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ).
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал убийство Кириллова «агонией бандеровского режима», который, «осознавая неизбежность своего военного разгрома, наносит трусливые и подлые удары в мирных городах». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что «организаторы и исполнители будут найдены и наказаны, кто бы это не был и где бы они не находились».