Как в России отреагировали на гибель генерала Кириллова

Как в России отреагировали на гибель генерала КирилловаСобиравший доказательства преступлений киевских властей Кириллов погиб при взрыве
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб утром 17 декабря в результате взрыва на территории ЖК на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявщий рядом с подъездом. По факту убийства двух военнослужащих возбуждено уголовное дело.
О том, как на гибель Кириллова отреагировали в России – в материале «Ведомостей».
«Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое. Работал бесстрашно».
«Этот теракт – агония бандеровского режима. Из последних сил он пытается оправдать свое никчемное существование перед западными хозяевами, продлить войну и смерть, оправдаться за катастрофическое положение на фронте. Осознавая неизбежность своего военного разгрома, наносит трусливые и подлые удары в мирных городах».
«Игоря Анатольевича мы хорошо знали по совместной работе во время парламентского расследования по украинским биолабораториям. После его завершения продолжали взаимодействие в рамках думской рабочей группы по биобезопасности. Профессиональный военный, интеллектуал, патриот России, Игорь Анатольевич многое сделал для повышения эффективности войск радиационной, химической и биологической защиты, обеспечения безопасности и суверенитета нашей страны».
«Организаторы и исполнители будут найдены и наказаны, кто бы это не был и где бы они не находились».
«Наглое убийство начальника войск РХБЗ Минобороны России генерал-лейтенанта И.А. Кириллова и его помощника стало наглядным подтверждением того, что недруги России – будь то в Киеве, Вашингтоне или Лондоне – не гнушаются откровенных террористических актов в классической манере 19-20 веков».
«Генерал Кириллов – это не только брифинги о химическом и биологическом оружии. Прежде всего, это «Солнцепеки», «Тосочки» и «Драконы», что сожгли уже тысячи единиц техники и опорников противника. И сожгут еще тысячи. Уже сегодня. Бывал у огнеметчиков, Кириллова любили в войсках».
«Мы долгое время были соседями в Костроме. Дружим семьями. Игорь всегда был честным порядочным офицером. Я помню день, когда его назначили начальником войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России. Его подразделения многое сделали для борьбы с коронавирусом. Он всегда был там, где нужен Родине. Разоблачал операции иностранных спецагентов в Сирии и на Украине».