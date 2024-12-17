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Как в России отреагировали на гибель генерала Кириллова

Собиравший доказательства преступлений киевских властей Кириллов погиб при взрыве
Дарья Снегова
Максим Блинов / РИА Новости
Максим Блинов / РИА Новости

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб утром 17 декабря в результате взрыва на территории ЖК на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявщий рядом с подъездом. По факту убийства двух военнослужащих возбуждено уголовное дело.

О том, как на гибель Кириллова отреагировали в России – в материале «Ведомостей».

«Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое. Работал бесстрашно».

«Этот теракт – агония бандеровского режима. Из последних сил он пытается оправдать свое никчемное существование перед западными хозяевами, продлить войну и смерть, оправдаться за катастрофическое положение на фронте. Осознавая неизбежность своего военного разгрома, наносит трусливые и подлые удары в мирных городах».

«Игоря Анатольевича мы хорошо знали по совместной работе во время парламентского расследования по украинским биолабораториям. После его завершения продолжали взаимодействие в рамках думской рабочей группы по биобезопасности. Профессиональный военный, интеллектуал, патриот России, Игорь Анатольевич многое сделал для повышения эффективности войск радиационной, химической и биологической защиты, обеспечения безопасности и суверенитета нашей страны».

«Организаторы и исполнители будут найдены и наказаны, кто бы это не был и где бы они не находились».

«Наглое убийство начальника войск РХБЗ Минобороны России генерал-лейтенанта И.А. Кириллова и его помощника стало наглядным подтверждением того, что недруги России – будь то в Киеве, Вашингтоне или Лондоне – не гнушаются откровенных террористических актов в классической манере 19-20 веков».

«Генерал Кириллов – это не только брифинги о химическом и биологическом оружии. Прежде всего, это «Солнцепеки», «Тосочки» и «Драконы», что сожгли уже тысячи единиц техники и опорников противника. И сожгут еще тысячи. Уже сегодня. Бывал у огнеметчиков, Кириллова любили в войсках».

«Мы долгое время были соседями в Костроме. Дружим семьями. Игорь всегда был честным порядочным офицером. Я помню день, когда его назначили начальником войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России. Его подразделения многое сделали для борьбы с коронавирусом. Он всегда был там, где нужен Родине. Разоблачал операции иностранных спецагентов в Сирии и на Украине».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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