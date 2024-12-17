Как в России отреагировали на гибель генерала Кириллова

«Мы долгое время были соседями в Костроме. Дружим семьями. Игорь всегда был честным порядочным офицером. Я помню день, когда его назначили начальником войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России. Его подразделения многое сделали для борьбы с коронавирусом. Он всегда был там, где нужен Родине. Разоблачал операции иностранных спецагентов в Сирии и на Украине».