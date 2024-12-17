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Суд отказал бывшему депутату Вишневскому в снятии статуса иноагента

Ведомости

Суд в апелляционной инстанции отказал бывшему депутату заксобрания Санкт-Петербурга от фракции «Яблоко» Борису Вишневскому (считается в России иноагентом) в отмене решения Минюста о включении его в реестр иностранных агентов. Об этом сообщил ТАСС.

«Судебная коллегия определила решение Василеостровского районного суда от 27 августа 2024 г. оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения», – заявила судья Елена Ильичева.

28 октября Вишневский объявил о добровольной сдаче мандата в связи с включением в реестр иностранных агентов. Минюст включил депутата в реестр 29 марта. Ведомство обосновало свое решение тем, что Вишневский, в частности, работал с информационными площадками иностранных СМИ и иноагентов и распространял их материалы.

27 августа Василеостровский суд Санкт-Петербурга отказал депутату в исключении его из реестра иностранных агентов. До этого Вишневский подавал соответствующий иск и в Октябрьский суд города, но в конце апреля заявление было возвращено в связи с неподсудностью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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