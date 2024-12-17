Суд отказал бывшему депутату Вишневскому в снятии статуса иноагента

28 октября Вишневский объявил о добровольной сдаче мандата в связи с включением в реестр иностранных агентов. Минюст включил депутата в реестр 29 марта. Ведомство обосновало свое решение тем, что Вишневский, в частности, работал с информационными площадками иностранных СМИ и иноагентов и распространял их материалы.