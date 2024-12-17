Суд отказал бывшему депутату Вишневскому в снятии статуса иноагента
Суд в апелляционной инстанции отказал бывшему депутату заксобрания Санкт-Петербурга от фракции «Яблоко» Борису Вишневскому
«Судебная коллегия определила решение Василеостровского районного суда от 27 августа 2024 г. оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения», – заявила судья Елена Ильичева.
28 октября Вишневский объявил о добровольной сдаче мандата в связи с включением в реестр иностранных агентов. Минюст включил депутата в реестр 29 марта. Ведомство обосновало свое решение тем, что Вишневский, в частности, работал с информационными площадками иностранных СМИ и иноагентов и распространял их материалы.
27 августа Василеостровский суд Санкт-Петербурга отказал депутату в исключении его из реестра иностранных агентов. До этого Вишневский подавал соответствующий иск и в Октябрьский суд города, но в конце апреля заявление было возвращено в связи с неподсудностью.