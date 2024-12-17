Сотрудники МЧС за день собрали 12,6 тонн нефтепродуктов на побережье Кубани
Сотрудники МЧС России и волонтеры за сутки собрали 12,6 т нефтепродуктов на побережье Краснодарского края после затопления танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
«В Краснодарском крае сотрудники МЧС России очищают акваторию и берег от нефтепродуктов. Собранный мазут вывозится для утилизации. За день спасатели и волонтеры: расчистили 4,2 км береговой линии, собрали 12,6 т нефтепродуктов», – сказано в сообщении.
В Анапе на Бугасской косе устанавливаются ограничивающие боны. На месте работают свыше 700 специалистов и 60 единиц техники. Работы осложняются из-за сильного ветра и осадков.
15 декабря танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» получили повреждения, первый из них сел на мель, а второй лег в дрейф. С «Волгонефть 212» удалось эвакуировать 13 моряков, один погиб. «Волгонефть 239» села на мель в 80 м от берега в районе порта Тамань, с ее борта эвакуированы все 14 членов экипажа.
Росморречфлот заявил, что крушение случилось в результате шторма, произошел разлив нефтепродуктов. По данным СМИ, танкеры перевозили по 4000 т мазута. Премьер-министр Михаил Мишустин создал рабочую группу для координации работы по ликвидации последствий ЧП. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что рисков для экологической обстановки в Краснодарском крае из-за крушения танкеров сейчас не наблюдается. 17 декабря в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации после выброса нефтепродуктов на берег.