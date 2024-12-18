Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Обвинение в убийстве инспектора МАДИ в Зарядье переквалифицировано в теракт

Ведомости

Бойцу смешанных единоборств Ламберду Ахьядову предъявлено обвинение в теракте в связи с убийством инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) 31 декабря 2022 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В окончательной редакции Ахьядову предъявлено обвинение в теракте (ст. 205 УК РФ), посягательстве на жизнь сотрудника полиции (ст. 317 УК РФ), применении насилия к полицейскому (ст. 318 УК РФ) и участии в деятельности террористической организации (ч. 3 ст. 205.5 УК РФ). По данным следствия, он присягнул на верность террористической организации «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в РФ), в которую был завербован в Турции. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Следствие считает, что Ахьядов хотел забрать оружие у полицейского и открыть стрельбу в Зарядье, где в предновогодний вечер было много отдыхающих, однако в темноте перепутал сотрудников полиции и МАДИ. При задержании на следующий день Ахьядов оказал сопротивление, распылив в сторону полицейского газовый баллончик.

Во время избрания меры пресечения 2 января 2023 г. сообщалось, что Ахьядов нанес 33-летнему потерпевшему не менее 16 ранений в область жизненно важных органов. На тот момент ему было предъявлено обвинение по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений).

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных