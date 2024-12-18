Обвинение в убийстве инспектора МАДИ в Зарядье переквалифицировано в теракт
Бойцу смешанных единоборств Ламберду Ахьядову предъявлено обвинение в теракте в связи с убийством инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) 31 декабря 2022 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В окончательной редакции Ахьядову предъявлено обвинение в теракте (ст. 205 УК РФ), посягательстве на жизнь сотрудника полиции (ст. 317 УК РФ), применении насилия к полицейскому (ст. 318 УК РФ) и участии в деятельности террористической организации (ч. 3 ст. 205.5 УК РФ). По данным следствия, он присягнул на верность террористической организации «Исламское государство»
Следствие считает, что Ахьядов хотел забрать оружие у полицейского и открыть стрельбу в Зарядье, где в предновогодний вечер было много отдыхающих, однако в темноте перепутал сотрудников полиции и МАДИ. При задержании на следующий день Ахьядов оказал сопротивление, распылив в сторону полицейского газовый баллончик.
Во время избрания меры пресечения 2 января 2023 г. сообщалось, что Ахьядов нанес 33-летнему потерпевшему не менее 16 ранений в область жизненно важных органов. На тот момент ему было предъявлено обвинение по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений).