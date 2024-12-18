Обвинение в убийстве инспектора МАДИ в Зарядье переквалифицировано в теракт

В окончательной редакции Ахьядову предъявлено обвинение в теракте (ст. 205 УК РФ), посягательстве на жизнь сотрудника полиции (ст. 317 УК РФ), применении насилия к полицейскому (ст. 318 УК РФ) и участии в деятельности террористической организации (ч. 3 ст. 205.5 УК РФ). По данным следствия, он присягнул на верность террористической организации «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в РФ) , в которую был завербован в Турции. Ему грозит пожизненное лишение свободы.