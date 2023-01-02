Суд арестовал обвиняемого в убийстве сотрудника МАДИ в Москве

«В судебном заседании мужчина пояснил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что 26-летний мужчина нанес 33-летнему потерпевшему не менее 16 ранений в область жизненно важных органов», — говорится в сообщении ведомства.