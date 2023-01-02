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Суд арестовал обвиняемого в убийстве сотрудника МАДИ в Москве

Ведомости

Суд принял решение заключить под стражу 26-летнего мужчину, который обвиняется в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) в центре Москвы, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

«В судебном заседании мужчина пояснил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что 26-летний мужчина нанес 33-летнему потерпевшему не менее 16 ранений в область жизненно важных органов», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре добавили, что арестованному уже предъявлено обвинение по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений).

Нападение на сотрудника МАДИ произошло в субботу, 31 декабря, вечером, в районе столичного парка «Зарядье», сообщали «РИА Новости», во время убийства он находился при исполнении обязанностей. Нападавший был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных