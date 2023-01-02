Суд арестовал обвиняемого в убийстве сотрудника МАДИ в Москве
Суд принял решение заключить под стражу 26-летнего мужчину, который обвиняется в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) в центре Москвы, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.
«В судебном заседании мужчина пояснил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что 26-летний мужчина нанес 33-летнему потерпевшему не менее 16 ранений в область жизненно важных органов», — говорится в сообщении ведомства.
В прокуратуре добавили, что арестованному уже предъявлено обвинение по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений).
Нападение на сотрудника МАДИ произошло в субботу, 31 декабря, вечером, в районе столичного парка «Зарядье», сообщали «РИА Новости», во время убийства он находился при исполнении обязанностей. Нападавший был задержан сотрудниками правоохранительных органов.