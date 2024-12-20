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Супруга экс-мэра Сочи останется под домашним арестом

Ведомости

Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты жены бывшего мэра Сочи Янины Копайгородской, она останется под домашним арестом. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Московский городской суд оставил постановление Мещанского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Копайгородской Янины Николаевны без изменения, апелляционные жалобы адвокатов – без удовлетворения», – сказано в сообщении.

14 ноября Мещанский районный суд Москвы продлил арест экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому до 17 февраля 2025 г. 25 сентября его задержали в Луганске. Экс-чиновник обвиняется в присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Вскоре обыски прошли у главы администрации Хостинского района Сочи Ивана Савина и бывшего заместителя мэра Олега Бурлева. Последний был заммэра при Копайгородском, а после его отставки исполнял обязанности главы Сочи. В августе Бурлев уволился по собственному желанию. Савин возглавляет Хостинский район с 2020 г.

В мае Копайгородский ушел в отставку по собственному желанию. 12 сентября стало известно, что экс-чиновник отправился служить добровольцем на спецоперацию. Его супруга тоже проходила службу в зоне проведения спецоперации и на последний допрос по делу мужа была вызвана через армейское руководство. Копайгородский возглавлял Сочи с сентября 2019 г.

13 ноября Мещанский районный суд Москвы отправил под домашний арест жену Копайгородского. Она обвиняется в растрате в рамках уголовного дела в отношении экс-мэра. Следственный департамент МВД задержал ее в Москве после допроса в качестве свидетеля по делу супруга. Семейная пара вину не признает. Имущество, счета и активы бывшего чиновника, его супруги и их родственников арестованы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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