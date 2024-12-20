Супруга экс-мэра Сочи останется под домашним арестом

14 ноября Мещанский районный суд Москвы продлил арест экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому до 17 февраля 2025 г. 25 сентября его задержали в Луганске. Экс-чиновник обвиняется в присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Вскоре обыски прошли у главы администрации Хостинского района Сочи Ивана Савина и бывшего заместителя мэра Олега Бурлева. Последний был заммэра при Копайгородском, а после его отставки исполнял обязанности главы Сочи. В августе Бурлев уволился по собственному желанию. Савин возглавляет Хостинский район с 2020 г.