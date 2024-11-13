Жену экс-мэра Сочи Копайгородского отправили под домашний арест

Жену экс-мэра Сочи Копайгородского отправили под домашний арестЯнина проходит обвиняемой по делу своего мужа о растрате 3,7 млн рублей
Мещанский суд Москвы 13 ноября избрал домашний арест жене бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Янина Копайгородская проходит обвиняемой по делу своего мужа о растрате 3,7 млн руб., сообщила «Ведомостям» пресс-служба суда.
Копайгородскую задержали 12 ноября во время допроса в качестве свидетеля по делу супруга. Адвокат Копайгородского Иван Миронов, присутствовавший на заседании, рассказал «Ведомостям», что обвинения в отношении его подзащитного и супруги практически идентичны за исключением одной фразы. «Копайгородский действовал по согласованию с Яниной Копайгородской», – процитировал позицию следствия адвокат.
Участки земли, которые стали предметом уголовного разбирательства, приобретал Копайгородский, чтобы подарить фонду «Мир детства», который занимается реабилитацией и организацией отдыха детей с прифронтовых территорий, утверждает Миронов. Он отметил, что в ходе обысков следователи думали, что «пришли в усадьбу мэра, а по факту попали в детский дом и разбудили детей» .
Изначально участки решением городского совета были переданы местному врачу-терапевту и учителю, затем выкуплены третьим лицом, и уже новый собственник продал их Копайгородской по рыночной стоимости в 7 млн руб., пояснил защитник. По его словам, Копайгородский не имел рычагов давления на совет, чтобы те вынесли выгодное для него решение.
По версии следствия, Копайгородский в 2022 г. незаконно дал поручение выделить два участка земли и продать их двум льготникам – местной учительнице и врачу-терапевту. Участки были проданы за 2% от их стоимости. Следователи полагают, что впоследствии Копайгородский и его жена с помощью посредника приобрели эти участки. Тем самым чиновник использовал свое служебное для личной выгоды и причинил ущерб государству.
Мещанский суд 11 ноября наложил арест на имущество Копайгородской. Речь идет про банковский кредитный счет, на котором хранятся 99,6 млн руб. Защита Копайгородской просила отменить обеспечительные меры, обосновывая это тем, что эти деньги принадлежат только банку, а задержка со снятием ареста приведет к ежедневному начислению процентов на сумму неиспользуемого кредита в размере 62 300 руб. Но апелляционная инстанция Мосгорсуда признала арест законным. В начале октября Мещанский районный суд наложил арест на имущество родственников Копайгородского и других аффилированных с ним юрлиц.
Чиновника обвинили в присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК) в сентябре 2024 г. Его задержали в Луганске и доставили в Москву, где он был арестован. Вскоре обыски прошли у главы администрации Хостинского района Сочи Ивана Савина и бывшего заместителя мэра Олега Бурлева. Последний был заммэра при Копайгородском, а после его отставки в мае 2024 г. исполнял обязанности главы Сочи. В августе Бурлев уволился по собственному желанию. Савин возглавляет Хостинский район с 2020 г.
Об отставке Копайгородского с поста мэра по собственному желанию стало известно в мае этого года. Отставка связана «с переходом на новое место работы», говорится в официальном документе. А 12 сентября уже бывший мэр отправился служить добровольцем на спецоперацию. Он возглавлял Сочи с сентября 2019 г. Он также занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. Его супруга тоже проходила службу в зоне проведения специальной военной операции и на последний допрос по делу мужа была вызвана через армейское руководство.