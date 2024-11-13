Жену экс-мэра Сочи Копайгородского отправили под домашний арест

Об отставке Копайгородского с поста мэра по собственному желанию стало известно в мае этого года. Отставка связана «с переходом на новое место работы», говорится в официальном документе. А 12 сентября уже бывший мэр отправился служить добровольцем на спецоперацию. Он возглавлял Сочи с сентября 2019 г. Он также занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. Его супруга тоже проходила службу в зоне проведения специальной военной операции и на последний допрос по делу мужа была вызвана через армейское руководство.