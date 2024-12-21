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Аэропорты Казани и Ижевска временно приостановили работу

Ведомости

Аэропорты Казани и Ижевска временно не принимают и не отправляют авиарейсы, меры введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – говорится в сообщении.

Позднее представитель Росавиации написал, что аналогичные ограничения введены на работу аэропорта Ижевска, он также пока не выпускает и не принимает самолеты.

Меры приняты на фоне атаки украинских беспилотников на жилые дома в нескольких районах Казани, о которых стало известно ранее. По данным мэрии, в городе после прилетов БПЛА произошли возгорания в домах Советского, Кировского и Приволжского районов. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей и обеспечить теплыми вещами и питанием. На месте находится глава республики Рустам Минниханов. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в связи с событиями в Казани в ижевском аэропорту введен план «Ковер», полеты пока приостановлены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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