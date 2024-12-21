Аэропорты Казани и Ижевска временно приостановили работу

Меры приняты на фоне атаки украинских беспилотников на жилые дома в нескольких районах Казани, о которых стало известно ранее. По данным мэрии, в городе после прилетов БПЛА произошли возгорания в домах Советского, Кировского и Приволжского районов. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей и обеспечить теплыми вещами и питанием. На месте находится глава республики Рустам Минниханов. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в связи с событиями в Казани в ижевском аэропорту введен план «Ковер», полеты пока приостановлены.