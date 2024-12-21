Аэропорты Казани и Ижевска временно приостановили работу
Аэропорты Казани и Ижевска временно не принимают и не отправляют авиарейсы, меры введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – говорится в сообщении.
Позднее представитель Росавиации написал, что аналогичные ограничения введены на работу аэропорта Ижевска, он также пока не выпускает и не принимает самолеты.
Меры приняты на фоне атаки украинских беспилотников на жилые дома в нескольких районах Казани, о которых стало известно ранее. По данным мэрии, в городе после прилетов БПЛА произошли возгорания в домах Советского, Кировского и Приволжского районов. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей и обеспечить теплыми вещами и питанием. На месте находится глава республики Рустам Минниханов. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в связи с событиями в Казани в ижевском аэропорту введен план «Ковер», полеты пока приостановлены.