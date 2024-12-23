Минпромторг утвердил запрет на продажу пневматики на маркетплейсах детям
Пневматическое оружие не будет выдаваться в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов несовершеннолетним, правило установил Минпромторг в стандартах по взаимодействию маркетплейсов с продавцами товаров и с владельцами пунктов выдачи заказов. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ, выступившая инициатором предложения.
«По предложению Генеральной прокуратуры Российской Федерации правительством РФ организована работа по дополнительному урегулированию правил продажи пневматического оружия, а также изделий с дульной энергией от 0,5 до 3 Дж, независимо от калибра», – говорится в сообщении.
Согласно правилу, карточка товаров, конструктивно схожих с оружием, имеет возрастную маркировку, а доступ к ней возможен только после подтверждения достижения покупателем совершеннолетия. За сотрудниками ПВЗ закрепляется требование проверки документа, удостоверяющего личность и возраст покупателя перед выдачей.
В мае 2023 г. с предложением ограничить продажу пневматики, аэрозольных устройств самозащиты и резиновых дубинок выступили в Госдуме. Тогда депутат от «Единой России» Александр Якубовский направил запрос генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить маркетплейсы на предмет продажи такой продукции несовершеннолетним.
Якубовский тогда отметил, что на площадке Wildberries представлены пневматические ружья и различные устройства, мощность которых может быть увеличена до уровня выше 3,5 Дж. По его словам, такие ружья уже считаются оружием и должны регистрироваться, а у продавцов такого оборудования должна быть соответствующая лицензия.