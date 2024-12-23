Минпромторг утвердил запрет на продажу пневматики на маркетплейсах детям

Якубовский тогда отметил, что на площадке Wildberries представлены пневматические ружья и различные устройства, мощность которых может быть увеличена до уровня выше 3,5 Дж. По его словам, такие ружья уже считаются оружием и должны регистрироваться, а у продавцов такого оборудования должна быть соответствующая лицензия.