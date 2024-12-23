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Минпромторг утвердил запрет на продажу пневматики на маркетплейсах детям

Ведомости

Пневматическое оружие не будет выдаваться в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов несовершеннолетним, правило установил Минпромторг в стандартах по взаимодействию маркетплейсов с продавцами товаров и с владельцами пунктов выдачи заказов. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ, выступившая инициатором предложения.

«По предложению Генеральной прокуратуры Российской Федерации правительством РФ организована работа по дополнительному урегулированию правил продажи пневматического оружия, а также изделий с дульной энергией от 0,5 до 3 Дж, независимо от калибра», – говорится в сообщении.

Согласно правилу, карточка товаров, конструктивно схожих с оружием, имеет возрастную маркировку, а доступ к ней возможен только после подтверждения достижения покупателем совершеннолетия. За сотрудниками ПВЗ закрепляется требование проверки документа, удостоверяющего личность и возраст покупателя перед выдачей.

В мае 2023 г. с предложением ограничить продажу пневматики, аэрозольных устройств самозащиты и резиновых дубинок выступили в Госдуме. Тогда депутат от «Единой России» Александр Якубовский направил запрос генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить маркетплейсы на предмет продажи такой продукции несовершеннолетним.

Якубовский тогда отметил, что на площадке Wildberries представлены пневматические ружья и различные устройства, мощность которых может быть увеличена до уровня выше 3,5 Дж. По его словам, такие ружья уже считаются оружием и должны регистрироваться, а у продавцов такого оборудования должна быть соответствующая лицензия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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