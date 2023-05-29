Депутат Госдумы предложил ограничить продажу пневматического оружия в интернете

Такого рода товары должны продаваться только взрослым, но маркетплейсы не устанавливают ограничений на возраст покупателя, указывает в запросе Якубовский. В связи с этим он просит «дать правовую оценку, соответствуют ли такие продажи требованиям российского законодательства», а также создать межведомственную рабочую группу с участием представителей Генпрокуратуры, МВД, Госдумы и проч., чтобы разработать поправки в законодательство, которые ограничат оборот такой продукции в интернете. В Генпрокуратуре на запрос «Ведомостей» не ответили.