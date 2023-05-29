Депутат Госдумы предложил ограничить продажу пневматического оружия в интернете

Депутат Госдумы предложил ограничить продажу пневматического оружия в интернетеАлександр Якубовский попросил генпрокурора проверить маркетплейсы
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский направил запрос генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить маркетплейсы на предмет продажи несовершеннолетним пневматического оружия, аэрозольных устройств самозащиты, резиновых дубинок и проч. «Ведомости» ознакомились с копией запроса. В нем депутат приводит пример: на площадке Wildberries представлены пневматические ружья и различные устройства, мощность которых может быть увеличена до уровня выше 3,5 Дж. Такие ружья, по его мнению, уже считаются оружием и должны регистрироваться, а у продавцов такого оборудования должна быть соответствующая лицензия.
Такого рода товары должны продаваться только взрослым, но маркетплейсы не устанавливают ограничений на возраст покупателя, указывает в запросе Якубовский. В связи с этим он просит «дать правовую оценку, соответствуют ли такие продажи требованиям российского законодательства», а также создать межведомственную рабочую группу с участием представителей Генпрокуратуры, МВД, Госдумы и проч., чтобы разработать поправки в законодательство, которые ограничат оборот такой продукции в интернете. В Генпрокуратуре на запрос «Ведомостей» не ответили.