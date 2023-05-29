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Депутат Госдумы предложил ограничить продажу пневматического оружия в интернете

Александр Якубовский попросил генпрокурора проверить маркетплейсы
Маргарита Соболь
Травматику в руки совершеннолетним передавать незаконно, а потому запрос в Генпрокуратуру имеет под собой правовую основу / Андрей Гордеев / Ведомости

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский направил запрос генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить маркетплейсы на предмет продажи несовершеннолетним пневматического оружия, аэрозольных устройств самозащиты, резиновых дубинок и проч. «Ведомости» ознакомились с копией запроса. В нем депутат приводит пример: на площадке Wildberries представлены пневматические ружья и различные устройства, мощность которых может быть увеличена до уровня выше 3,5 Дж. Такие ружья, по его мнению, уже считаются оружием и должны регистрироваться, а у продавцов такого оборудования должна быть соответствующая лицензия.

Такого рода товары должны продаваться только взрослым, но маркетплейсы не устанавливают ограничений на возраст покупателя, указывает в запросе Якубовский. В связи с этим он просит «дать правовую оценку, соответствуют ли такие продажи требованиям российского законодательства», а также создать межведомственную рабочую группу с участием представителей Генпрокуратуры, МВД, Госдумы и проч., чтобы разработать поправки в законодательство, которые ограничат оборот такой продукции в интернете. В Генпрокуратуре на запрос «Ведомостей» не ответили.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных