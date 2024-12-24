В Турции при взрыве на заводе погибли 12 человек
В Турции в городе Балыкесир произошла авария на заводе по производству взрывчатых веществ, сообщает турецкий телеканал CNN Turk со ссылкой на слова главы города.
«В результате взрыва на заводе по производству взрывчатых веществ в районе Кареси, по предварительным данным, погибли 12 человек, четверо получили ранения», – уточняется в материале.
Точные причины взрыва на данный момент неизвестны, исключается саботаж, основной версией считается неисправность техники, пишет издание.
Власти города продолжают искать людей под завалами, муниципальные подразделения и правоохранительные органы также продолжают принимать меры предосторожности в окрестностях места взрыва.
23 декабря произошел взрыв в Абакане на территории бывшего опытно-механического завода. В результате нарушения технической безопасности пострадали шесть человек, двое из которых получили серьезные травмы.