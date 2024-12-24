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ВЦИОМ: россияне скептично относятся к применению ИИ в госуправлении

Ведомости

Большая часть опрошенных респондентов в РФ (53%) негативно относятся к применению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в государственном управлении, но в целом россияне позитивно оценивают идею его внедрения в других различных сферах. Это следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В опросе участвовали 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Чаще всего респонденты одобрительно говорили об использовании ИИ в промышленности (положительное отношение декларируют 80%), науке (76%), строительстве (72%), энергетике (72%) и торговле (72%), в сфере досуга и развлечений (70%), в сфере транспорта и ЖКХ (по 66%).

При этом в сравнении с 2022 г. присутствие ИИ в экономике, сфере безопасности и здравоохранении стало чаще вызывать у россиян скепсис: доля декларирующих позитивное отношение к его применению в трех перечисленных сферах сократилась за последние два года на 5‒8 п. п. Еще менее охотно граждане готовы доверить искусственному интеллекту госуправление: 53% относятся к такой практике негативно, а лишь 37% – положительно.

Президент России Владимир Путин отмечал, что внедрение генеративного ИИ и больших языковых моделей обещает настоящий прорыв в экономике и социальной сфере. Работа над развитием и внедрением такой технологии предусмотрена новым нацпроектом «Экономика данных», который придет на смену «Цифровой экономике» в 2025 г. В октябре министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что общая сумма бюджета нацпроекта на три года составила 457 млрд руб. Из них 205 млрд будет направлено на федпроект «Цифровое государственное управление», а 34,25 млрд руб. – на «Искусственный интеллект».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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