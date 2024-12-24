ВЦИОМ: россияне скептично относятся к применению ИИ в госуправлении

При этом в сравнении с 2022 г. присутствие ИИ в экономике, сфере безопасности и здравоохранении стало чаще вызывать у россиян скепсис: доля декларирующих позитивное отношение к его применению в трех перечисленных сферах сократилась за последние два года на 5‒8 п. п. Еще менее охотно граждане готовы доверить искусственному интеллекту госуправление: 53% относятся к такой практике негативно, а лишь 37% – положительно.