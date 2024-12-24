ВЦИОМ: россияне скептично относятся к применению ИИ в госуправлении
Большая часть опрошенных респондентов в РФ (53%) негативно относятся к применению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в государственном управлении, но в целом россияне позитивно оценивают идею его внедрения в других различных сферах. Это следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В опросе участвовали 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Чаще всего респонденты одобрительно говорили об использовании ИИ в промышленности (положительное отношение декларируют 80%), науке (76%), строительстве (72%), энергетике (72%) и торговле (72%), в сфере досуга и развлечений (70%), в сфере транспорта и ЖКХ (по 66%).
При этом в сравнении с 2022 г. присутствие ИИ в экономике, сфере безопасности и здравоохранении стало чаще вызывать у россиян скепсис: доля декларирующих позитивное отношение к его применению в трех перечисленных сферах сократилась за последние два года на 5‒8 п. п. Еще менее охотно граждане готовы доверить искусственному интеллекту госуправление: 53% относятся к такой практике негативно, а лишь 37% – положительно.
Президент России Владимир Путин отмечал, что внедрение генеративного ИИ и больших языковых моделей обещает настоящий прорыв в экономике и социальной сфере. Работа над развитием и внедрением такой технологии предусмотрена новым нацпроектом «Экономика данных», который придет на смену «Цифровой экономике» в 2025 г. В октябре министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что общая сумма бюджета нацпроекта на три года составила 457 млрд руб. Из них 205 млрд будет направлено на федпроект «Цифровое государственное управление», а 34,25 млрд руб. – на «Искусственный интеллект».