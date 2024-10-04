На нацпроект «Экономика данных» потратят 457 млрд рублей с 2025 по 2027 год

Новый нацпроект – «это порядка 450 млрд руб. на ближайшие три года», пояснил Шадаев. В презентации, которую министр представил на заседании комитета в четверг, общая сумма бюджета нацпроекта на три года составила 457 млрд руб., из которых 205 млрд будет направлено на федпроект «Цифровое государственное управление». Еще 72,7 млрд руб. пойдут на проект «Инфраструктура доступа к интернету», 54,66 млрд руб. – на «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», а 34,25 млрд руб. – на «Искусственный интеллект».