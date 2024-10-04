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На нацпроект «Экономика данных» потратят 457 млрд рублей с 2025 по 2027 год

Самым дорогим для бюджета станет федпроект «Цифровое государственное управление» – 205 млрд рублей
Екатерина Кинякина
В Госдуме Шадаев назвал более значительный объем вложений/ Пресс-служба Госдумы

Согласование нацпроекта «Экономика данных», который придет на смену «Цифровой экономике» в 2025 г., находится в завершающей стадии, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на заседании комитета по информационной политике Госдумы в четверг, 3 октября. «Фактически уже основные ключевые приоритеты определены, финансирование определено», – уточнил он.

Новый нацпроект – «это порядка 450 млрд руб. на ближайшие три года», пояснил Шадаев. В презентации, которую министр представил на заседании комитета в четверг, общая сумма бюджета нацпроекта на три года составила 457 млрд руб., из которых 205 млрд будет направлено на федпроект «Цифровое государственное управление». Еще 72,7 млрд руб. пойдут на проект «Инфраструктура доступа к интернету», 54,66 млрд руб. – на «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», а 34,25 млрд руб. – на «Искусственный интеллект».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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