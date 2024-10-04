На нацпроект «Экономика данных» потратят 457 млрд рублей с 2025 по 2027 год

На нацпроект «Экономика данных» потратят 457 млрд рублей с 2025 по 2027 годСамым дорогим для бюджета станет федпроект «Цифровое государственное управление» – 205 млрд рублей
Согласование нацпроекта «Экономика данных», который придет на смену «Цифровой экономике» в 2025 г., находится в завершающей стадии, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на заседании комитета по информационной политике Госдумы в четверг, 3 октября. «Фактически уже основные ключевые приоритеты определены, финансирование определено», – уточнил он.
Новый нацпроект – «это порядка 450 млрд руб. на ближайшие три года», пояснил Шадаев. В презентации, которую министр представил на заседании комитета в четверг, общая сумма бюджета нацпроекта на три года составила 457 млрд руб., из которых 205 млрд будет направлено на федпроект «Цифровое государственное управление». Еще 72,7 млрд руб. пойдут на проект «Инфраструктура доступа к интернету», 54,66 млрд руб. – на «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», а 34,25 млрд руб. – на «Искусственный интеллект».