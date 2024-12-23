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Госсектор занял половину рынка по строительству дата-центров

Затраты госструктур на создание центров обработки данных достигли 60 млрд рублей
Анна Устинова
Екатерина Кинякина
PIXABAY
PIXABAY

В 2024 г. госзаказ генерировал половину выручки компаний, занимающихся проектированием и строительством центров обработки данных (ЦОД), рассказал «Ведомостям» директор по эксплуатации ЦОДов компании Nubes Антон Турсунов и подтвердил руководитель направления Cloud & IoT компании J’son & Partners Consulting Антон Салов. Затраты госсектора на строительство ЦОДов достигли 60 млрд руб., примерно на ту же сумму были построены коммерческие ЦОДы, уточнил Салов.

Драйвером роста рынка ЦОДов стал именно госсектор, говорят Турсунов и Салов. В 2024 г. в эксплуатацию были введены, например, ЦОДы «Росатома», федеральный ЦОД МВД РФ, единый ЦОД Минприроды, вычислительные мощности правительства Москвы, перечисляет Турсунов. Сюда же можно отнести ЦОДы ФНС и ФМС, добавляет Салов. «Ведомости» направили запросы в организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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