Госсектор занял половину рынка по строительству дата-центров

Драйвером роста рынка ЦОДов стал именно госсектор, говорят Турсунов и Салов. В 2024 г. в эксплуатацию были введены, например, ЦОДы «Росатома», федеральный ЦОД МВД РФ, единый ЦОД Минприроды, вычислительные мощности правительства Москвы, перечисляет Турсунов. Сюда же можно отнести ЦОДы ФНС и ФМС, добавляет Салов. «Ведомости» направили запросы в организации.