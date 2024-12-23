Госсектор занял половину рынка по строительству дата-центров

Госсектор занял половину рынка по строительству дата-центровЗатраты госструктур на создание центров обработки данных достигли 60 млрд рублей
В 2024 г. госзаказ генерировал половину выручки компаний, занимающихся проектированием и строительством центров обработки данных (ЦОД), рассказал «Ведомостям» директор по эксплуатации ЦОДов компании Nubes Антон Турсунов и подтвердил руководитель направления Cloud & IoT компании J’son & Partners Consulting Антон Салов. Затраты госсектора на строительство ЦОДов достигли 60 млрд руб., примерно на ту же сумму были построены коммерческие ЦОДы, уточнил Салов.
Драйвером роста рынка ЦОДов стал именно госсектор, говорят Турсунов и Салов. В 2024 г. в эксплуатацию были введены, например, ЦОДы «Росатома», федеральный ЦОД МВД РФ, единый ЦОД Минприроды, вычислительные мощности правительства Москвы, перечисляет Турсунов. Сюда же можно отнести ЦОДы ФНС и ФМС, добавляет Салов. «Ведомости» направили запросы в организации.