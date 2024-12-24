Счета экс-главы компании Минобороны арестовали по делу об ущербе в 45 млн рублей

23 декабря «Ведомости» писали, что под уголовное дело попала начальник структурного подразделения ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) Минобороны России Ольга Бурлакова. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении госконтракта (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Следствие установило, что в 2018 г. между ЦЖКУ и ООО «Стройидеал» был заключен многомиллионный госконтракт на работы по ремонту сетей холодного водоснабжения военного городка в Саратовской области. В следующем году Бурлакова приняла работы ненадлежащего качества, что повлекло за собой более 10 аварий на объектах водоснабжения городка. Ущерб государству оценивается на сумму более 27 млн руб.