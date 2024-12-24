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Счета экс-главы компании Минобороны арестовали по делу об ущербе в 45 млн рублей

Ведомости

Военные следователи завершили расследование дела против бывшего гендиректора АО «Промгидромеханизация» («ПГМ») Андрея Спирина, обвиняемого в причинении ущерба государству в размере более 45 млн руб. Его счета арестованы, сообщается в Telegram-канале военных следственных органов СК РФ.

«В ходе расследования уголовного дела военными следователями наложен арест на счета Спирина, тем самым обеспечено возмещение причиненного вреда государству в полном объеме», – говорится в сообщении.

Спирин обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие установило, что в 2022 г. фигурант провел в интересах ООО «Квэста констракшн» работы по капремонту общежития главного здания МГУ им. М. В. Ломоносова за счет бюджетных средств, выделенных АО «ПГМ» на госконтракты по строительству объектов для нужд оборонного ведомства. Работы были проведены без заключения соответствующих договоров и обошлись более чем в 45 млн руб.

О возбуждении в отношении Спирина уголовного дела СК сообщал 9 декабря.

23 декабря «Ведомости» писали, что под уголовное дело попала начальник структурного подразделения ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) Минобороны России Ольга Бурлакова. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении госконтракта (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Следствие установило, что в 2018 г. между ЦЖКУ и ООО «Стройидеал» был заключен многомиллионный госконтракт на работы по ремонту сетей холодного водоснабжения военного городка в Саратовской области. В следующем году Бурлакова приняла работы ненадлежащего качества, что повлекло за собой более 10 аварий на объектах водоснабжения городка. Ущерб государству оценивается на сумму более 27 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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