СК возбудил дело против главы подразделения ЖКУ Минобороны после аварий на сетях
Начальник структурного подразделения ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) Минобороны России Ольга Бурлакова стала фигурантом уголовного дела, ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении госконтракта (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщается в Telegram-канале военных следственных органов СК РФ.
Следствие установило, что в 2018 г. ЦЖКУ и ООО «Стройидеал» подписали многомиллионный госконтракт на работы по ремонту сетей холодного водоснабжения военного городка в Саратовской области. В следующем году Бурлакова приняла работы ненадлежащего качества, после чего на объектах водоснабжения городка произошло более 10 аварий. Ущерб государству оценивается на сумму более 27 млн руб.
В июне экс-начальник филиала ЦЖКУ Минобороны Сергей Харитонов был приговорен к девяти годам колонии строгого режима по делу о получении взятки в особо крупном размере. Сообщалось, что осужденный и его уже бывший заместитель Роман Митюрев получили несколько взяток от гендиректора ООО «Инсистем» Александра Никишина за общее покровительство при заключении контракта с ЦЖКУ. Никишин был взят под стражу по обвинению в даче взятки. Он дал показания на Харитонова и Митюрева и получил статус свидетеля. Сторона обвинения считает, что сумма взяток составила 65 млн руб.