СК возбудил дело против главы подразделения ЖКУ Минобороны после аварий на сетях

В июне экс-начальник филиала ЦЖКУ Минобороны Сергей Харитонов был приговорен к девяти годам колонии строгого режима по делу о получении взятки в особо крупном размере. Сообщалось, что осужденный и его уже бывший заместитель Роман Митюрев получили несколько взяток от гендиректора ООО «Инсистем» Александра Никишина за общее покровительство при заключении контракта с ЦЖКУ. Никишин был взят под стражу по обвинению в даче взятки. Он дал показания на Харитонова и Митюрева и получил статус свидетеля. Сторона обвинения считает, что сумма взяток составила 65 млн руб.