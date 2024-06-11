Суд в Москве назначил 9 лет колонии бывшему главному коммунальщику Минобороны
Преображенский районный суд Москвы приговорил бывшего начальника филиала ФГБУ «Центрального жилищно-коммунального управления» (ЦЖКУ) Минобороны к девяти годам колонии строгого режима за крупную взятку. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
По данным ТАСС, Харитонов вместе со своим уже бывшим заместителем Романом Митюревым получили несколько взяток от генерального директора ООО «Инсистем» Александра Никишина. Взамен они гарантировали ему общее покровительство при заключении контракта ЦЖКУ. Никишин был арестован, его обвиняли в даче взятки. Впоследствии он дал показания на Харитонова и Митюрина и получил статус свидетеля. Сторона обвинения полагает, что сумма полученных двумя фигурантами взяток составила 65 млн руб.
И Харитонова, и Митюрева суд признал виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Митюрев приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Подсудимые также лишаются права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления – Харитонов на пять лет, а Митюрев – на четыре года. Суд также взыскал сумму полученной взятки в размере 30 млн руб.
Дело в отношении Харитонова было возбуждено осенью 2022 г., тогда же экс-чиновника задержали и арестовали. 31 мая «Ведомости» писали, что гособвинение просило для Харитонова 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а для Митюрина – 10 лет. Подсудимые вину не признавали.