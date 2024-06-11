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Суд в Москве назначил 9 лет колонии бывшему главному коммунальщику Минобороны

Ведомости

Преображенский районный суд Москвы приговорил бывшего начальника филиала ФГБУ «Центрального жилищно-коммунального управления» (ЦЖКУ) Минобороны к девяти годам колонии строгого режима за крупную взятку. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

По данным ТАСС, Харитонов вместе со своим уже бывшим заместителем Романом Митюревым получили несколько взяток от генерального директора ООО «Инсистем» Александра Никишина. Взамен они гарантировали ему общее покровительство при заключении контракта ЦЖКУ. Никишин был арестован, его обвиняли в даче взятки. Впоследствии он дал показания на Харитонова и Митюрина и получил статус свидетеля. Сторона обвинения полагает, что сумма полученных двумя фигурантами взяток составила 65 млн руб.

И Харитонова, и Митюрева суд признал виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Митюрев приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Подсудимые также лишаются права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления – Харитонов на пять лет, а Митюрев – на четыре года. Суд также взыскал сумму полученной взятки в размере 30 млн руб.

Дело в отношении Харитонова было возбуждено осенью 2022 г., тогда же экс-чиновника задержали и арестовали. 31 мая «Ведомости» писали, что гособвинение просило для Харитонова 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а для Митюрина – 10 лет. Подсудимые вину не признавали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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