Суд в Москве назначил 9 лет колонии бывшему главному коммунальщику Минобороны

И Харитонова, и Митюрева суд признал виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Митюрев приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Подсудимые также лишаются права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления – Харитонов на пять лет, а Митюрев – на четыре года. Суд также взыскал сумму полученной взятки в размере 30 млн руб.