Прокуратура запросила 12 лет колонии для экс-чиновника Минобороны

Прокуратура запросила 12 лет колонии для экс-чиновника МинобороныБывшего главного коммунальщика Сергея Харитонова обвиняют в получении 65 млн рублей
Как стало известно «Ведомостям», гособвинение запросило 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима для бывшего начальника филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны Сергея Харитонова. Он обвиняется в получении особо крупной взятки на общую сумму 65 млн руб.
Уголовное дело в отношении Харитонова по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере) начали рассматривать в начале июля 2023 г. Расследованием занималось Главное военное управление Следственного комитета. Дело было возбуждено осенью 2022 г. В тот же период Харитонов был задержан и арестован. Прокурор также попросил в течение 10 лет запретить ему заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях. В качестве дополнительного наказания государственное обвинение требует назначить Харитонову штраф в размере однократной суммы взятки.
Вместе с Харитоновым на скамье подсудимых оказался его заместитель Роман Митюрев. Для него гособвинитель запросил срок поменьше – в виде 10 лет колонии строгого режима с запретом на организационную деятельность в течение восьми лет и аналогичной суммы штрафа.
Судебный процесс по существу в Преображенском суде длился почти год. Официально фабула уголовного дела не раскрывалась. «Ведомости» запросили надзорное ведомство. По информации, распространенной в Telegram-каналах, Харитонова и Митюрева обвиняют в получении взятки при реализации закрытого конкурса на оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности ведомственной котельной.
По мнению защиты, «обвинение построено на одних лишь голословных, ничем не подтвержденных словах взяткодателя». По словам адвоката, Харитонов таких денег в жизни не видел (имеется в виду размер предполагаемой взятки. – «Ведомости»). В прениях сторон защитники просили вынести оправдательный приговор.
Сами подсудимые вину не признают. Выслушав их последние слова, судья Анна Чайковская удалилась в совещательную комнату. Оглашение приговора назначено на 5 июня.
ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) предоставляет все виды коммунальных услуг учреждениям Минобороны и воинским частям – от электро-, водо-, тепло- и газоснабжения до ремонта и модернизации всей жилищно-коммунальной инфраструктуры. Филиалы ЦЖКУ существуют во всех видах, родах, округах и флотах Вооруженных сил России, а также в Москве и Московской области и ряде важных управлений Минобороны, бюджет управления в целом на модернизацию и ремонт коммунальных сетей может составлять десятки миллиардов рублей в год. Дозвониться по указанному на сайте номеру этого управления у «Ведомостей» не получилось.
С 2023 г. структуру возглавляет Алексей Шерлыгин, который в разное время был заместителем мэра Череповца и вице-губернатором Вологодской области.