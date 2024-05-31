Прокуратура запросила 12 лет колонии для экс-чиновника Минобороны

ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) предоставляет все виды коммунальных услуг учреждениям Минобороны и воинским частям – от электро-, водо-, тепло- и газоснабжения до ремонта и модернизации всей жилищно-коммунальной инфраструктуры. Филиалы ЦЖКУ существуют во всех видах, родах, округах и флотах Вооруженных сил России, а также в Москве и Московской области и ряде важных управлений Минобороны, бюджет управления в целом на модернизацию и ремонт коммунальных сетей может составлять десятки миллиардов рублей в год. Дозвониться по указанному на сайте номеру этого управления у «Ведомостей» не получилось.