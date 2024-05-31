Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Прокуратура запросила 12 лет колонии для экс-чиновника Минобороны

Бывшего главного коммунальщика Сергея Харитонова обвиняют в получении 65 млн рублей
Яна Суринская
Алексей Никольский
Харитонова бвиняют в получении взятки при реализации закрытого конкурса на оказание услуг/ Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Как стало известно «Ведомостям», гособвинение запросило 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима для бывшего начальника филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны Сергея Харитонова. Он обвиняется в получении особо крупной взятки на общую сумму 65 млн руб.

Уголовное дело в отношении Харитонова по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере) начали рассматривать в начале июля 2023 г. Расследованием занималось Главное военное управление Следственного комитета. Дело было возбуждено осенью 2022 г. В тот же период Харитонов был задержан и арестован. Прокурор также попросил в течение 10 лет запретить ему заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях. В качестве дополнительного наказания государственное обвинение требует назначить Харитонову штраф в размере однократной суммы взятки.

Вместе с Харитоновым на скамье подсудимых оказался его заместитель Роман Митюрев. Для него гособвинитель запросил срок поменьше – в виде 10 лет колонии строгого режима с запретом на организационную деятельность в течение восьми лет и аналогичной суммы штрафа.

Судебный процесс по существу в Преображенском суде длился почти год. Официально фабула уголовного дела не раскрывалась. «Ведомости» запросили надзорное ведомство. По информации, распространенной в Telegram-каналах, Харитонова и Митюрева обвиняют в получении взятки при реализации закрытого конкурса на оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности ведомственной котельной.

По мнению защиты, «обвинение построено на одних лишь голословных, ничем не подтвержденных словах взяткодателя». По словам адвоката, Харитонов таких денег в жизни не видел (имеется в виду размер предполагаемой взятки. – «Ведомости»). В прениях сторон защитники просили вынести оправдательный приговор.

Сами подсудимые вину не признают. Выслушав их последние слова, судья Анна Чайковская удалилась в совещательную комнату. Оглашение приговора назначено на 5 июня.

ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) предоставляет все виды коммунальных услуг учреждениям Минобороны и воинским частям – от электро-, водо-, тепло- и газоснабжения до ремонта и модернизации всей жилищно-коммунальной инфраструктуры. Филиалы ЦЖКУ существуют во всех видах, родах, округах и флотах Вооруженных сил России, а также в Москве и Московской области и ряде важных управлений Минобороны, бюджет управления в целом на модернизацию и ремонт коммунальных сетей может составлять десятки миллиардов рублей в год. Дозвониться по указанному на сайте номеру этого управления у «Ведомостей» не получилось.

С 2023 г. структуру возглавляет Алексей Шерлыгин, который в разное время был заместителем мэра Череповца и вице-губернатором Вологодской области.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных