Против экс-главы компании Минобороны возбудили дело за ущерб на 45 млн рублей

В конце ноября Следственный комитет РФ сообщил о заочном аресте индивидуального предпринимателя Сергея Овчинникова, проходящего по делу о хищениях в имущественном комплексе Министерства обороны России. Речь идет об уголовном деле о хищениях в имущественных комплексах оборонного ведомства в Москве и подмосковной Балашихе на общую сумму более 940 млн руб. В преступлениях обвиняются Овчинников, бывший начальник управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев, бывший конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона» (принадлежит Министерству обороны РФ) Алексей Асташкин и гражданин Евгений Потапов. Овчинников объявлен в розыск, Грачев, Асташкин и Потапов находятся в СИЗО. Фигуранты обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).