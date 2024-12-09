Против экс-главы компании Минобороны возбудили дело за ущерб на 45 млн рублей
Военные следователи возбудили уголовное дело против бывшего генерального директора подведомственного Минобороны России АО «Промгидромеханизация» (ПГМ) Андрея Спирина, подозреваемого в причинении ущерба государству в размере более 45 млн руб. Об этом сообщается в Telegram-канале военных следственных органов Следственного комитета (СК) РФ.
Следствие установило, что в 2022 г. Спирин провел в интересах ООО «Квэста Констракшн» работы по капремонту общежития главного здания МГУ им. М. В. Ломоносова за счет бюджетных средств, выделенных АО «ПГМ» на госконтракты по строительству объектов для нужд Минобороны. Соответствующих договоров Спирин не заключал, стоимость работ составила более 45 млн руб.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, дело находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России.
В конце ноября Следственный комитет РФ сообщил о заочном аресте индивидуального предпринимателя Сергея Овчинникова, проходящего по делу о хищениях в имущественном комплексе Министерства обороны России. Речь идет об уголовном деле о хищениях в имущественных комплексах оборонного ведомства в Москве и подмосковной Балашихе на общую сумму более 940 млн руб. В преступлениях обвиняются Овчинников, бывший начальник управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев, бывший конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона» (принадлежит Министерству обороны РФ) Алексей Асташкин и гражданин Евгений Потапов. Овчинников объявлен в розыск, Грачев, Асташкин и Потапов находятся в СИЗО. Фигуранты обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).