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Против экс-главы компании Минобороны возбудили дело за ущерб на 45 млн рублей

Ведомости

Военные следователи возбудили уголовное дело против бывшего генерального директора подведомственного Минобороны России АО «Промгидромеханизация» (ПГМ) Андрея Спирина, подозреваемого в причинении ущерба государству в размере более 45 млн руб. Об этом сообщается в Telegram-канале военных следственных органов Следственного комитета (СК) РФ.

Следствие установило, что в 2022 г. Спирин провел в интересах ООО «Квэста Констракшн» работы по капремонту общежития главного здания МГУ им. М. В. Ломоносова за счет бюджетных средств, выделенных АО «ПГМ» на госконтракты по строительству объектов для нужд Минобороны. Соответствующих договоров Спирин не заключал, стоимость работ составила более 45 млн руб.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, дело находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России.

В конце ноября Следственный комитет РФ сообщил о заочном аресте индивидуального предпринимателя Сергея Овчинникова, проходящего по делу о хищениях в имущественном комплексе Министерства обороны России. Речь идет об уголовном деле о хищениях в имущественных комплексах оборонного ведомства в Москве и подмосковной Балашихе на общую сумму более 940 млн руб. В преступлениях обвиняются Овчинников, бывший начальник управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев, бывший конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона» (принадлежит Министерству обороны РФ) Алексей Асташкин и гражданин Евгений Потапов. Овчинников объявлен в розыск, Грачев, Асташкин и Потапов находятся в СИЗО. Фигуранты обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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