Организатора хищения имущественных комплексов Минобороны заочно арестовали

В начале ноября СК сообщал, что в 2021 г. Асташкин и Грачев под руководством Овчинникова похитили 24 объекта недвижимости Минобороны в Москве на общую сумму свыше 700 млн руб. в ходе реализации процедуры банкротства Строительного управления Московского региона, организовав подложные торги. В октябре следствие выявило причастность Грачева, Асташкина и Потапова к хищению имущественного комплекса в Балашихе из 15 объектов недвижимости общей стоимостью более 244 млн руб., которое было совершено в период с 2019 г. по 2021 г.