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Организатора хищения имущественных комплексов Минобороны заочно арестовали

Ведомости

Суд заочно арестовал индивидуального предпринимателя Сергея Овчинникова, проходящего по делу о хищениях имущественного комплекса Минобороны России. Об этом сообщается в Telegram-канале военных следственных органов Следственного комитета (СК) РФ.

Следователи продолжают расследовать уголовное дело о хищениях имущественных комплексов оборонного ведомства в Москве и подмосковной Балашихе на общую сумму более 940 млн руб. В преступлениях обвиняются Овчинников, экс-начальник управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев, бывший конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона» (принадлежит Минобороны РФ) Алексей Асташкин и гражданин Евгений Потапов.

В начале ноября СК сообщал, что в 2021 г. Асташкин и Грачев под руководством Овчинникова похитили 24 объекта недвижимости Минобороны в Москве на общую сумму свыше 700 млн руб. в ходе  реализации процедуры банкротства Строительного управления Московского региона, организовав подложные торги. В октябре следствие выявило причастность Грачева, Асташкина и Потапова к хищению имущественного комплекса в Балашихе из 15 объектов недвижимости общей стоимостью более 244 млн руб., которое было совершено в период с 2019 г. по 2021 г.

«В ходе следственных действий военными следователями ГВСУ СК России установлено имущество, находящееся в собственности обвиняемых, общей стоимостью более 1,4 млрд руб., на которое наложен арест», - говорится в сообщении.

Овчинников объявлен в розыск, Грачев, Асташкин и Потапов находятся в СИЗО. Фигуранты обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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