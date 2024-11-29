Организатора хищения имущественных комплексов Минобороны заочно арестовали
Суд заочно арестовал индивидуального предпринимателя Сергея Овчинникова, проходящего по делу о хищениях имущественного комплекса Минобороны России. Об этом сообщается в Telegram-канале военных следственных органов Следственного комитета (СК) РФ.
Следователи продолжают расследовать уголовное дело о хищениях имущественных комплексов оборонного ведомства в Москве и подмосковной Балашихе на общую сумму более 940 млн руб. В преступлениях обвиняются Овчинников, экс-начальник управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев, бывший конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона» (принадлежит Минобороны РФ) Алексей Асташкин и гражданин Евгений Потапов.
В начале ноября СК сообщал, что в 2021 г. Асташкин и Грачев под руководством Овчинникова похитили 24 объекта недвижимости Минобороны в Москве на общую сумму свыше 700 млн руб. в ходе реализации процедуры банкротства Строительного управления Московского региона, организовав подложные торги. В октябре следствие выявило причастность Грачева, Асташкина и Потапова к хищению имущественного комплекса в Балашихе из 15 объектов недвижимости общей стоимостью более 244 млн руб., которое было совершено в период с 2019 г. по 2021 г.
«В ходе следственных действий военными следователями ГВСУ СК России установлено имущество, находящееся в собственности обвиняемых, общей стоимостью более 1,4 млрд руб., на которое наложен арест», - говорится в сообщении.
Овчинников объявлен в розыск, Грачев, Асташкин и Потапов находятся в СИЗО. Фигуранты обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).