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СК сообщил о новом факте хищения имущественного комплекса Минобороны

По версии следствия, похищены 24 объекта недвижимости на общую сумму свыше 700 млн рублей
Ведомости

Следственный комитет (СК) России установил причастность экс-начальника управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего Строительного управления Московского региона (принадлежит Минобороны России) Алексея Асташкина и индивидуального предпринимателя Сергея Овчинникова к хищению имущественного комплекса Минобороны в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Фигуранты обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие полагает, что в 2021 г. Асташкин и Грачев под руководством Овчинникова при реализации процедуры банкротства Строительного управления Московского региона, организовав подложные торги, похитили 24 объекта недвижимости Минобороны на общую сумму свыше 700 млн руб.

18 октября СК сообщил, что с 2019 по 2021 г. Грачев, Асташкин и Евгений Потапов похитили имущественный комплекс из 15 объектов недвижимости в подмосковной Балашихе. Их общая стоимость превышает 244 млн руб. Трое фигурантов арестованы, Овчинников объявлен в розыск.

30 октября СК сообщил об аресте имущества гендиректора Княгинской швейной фабрики Александра Свистунова, обвиняемого в даче крупной взятки бывшему начальнику вещевого управления Минобороны России Владимиру Демчику. Следствие установило, что в 2017 г. фигурант передал Демчику 4 млн руб. за обеспечение привлечения предприятия Свистунова соисполнителем по госконтрактам на поставку вещевого имущества для нужд российской армии. Общая сумма контрактов составляла 574 млн руб. Свистунов арестован.

В середине октября суд арестовал 29 банковских счетов и шесть объектов недвижимости экс-начальника главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. В частности, под арест попали земельный участок в Красногорске, участок и дом в деревне Обушково в Истринском районе Подмосковья, участок и трехэтажный дом в 1100 кв. м в Краснодаре, квартира на Ярцевской улице в Москве. Кузнецова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Генерал-лейтенант находится в СИЗО с 14 мая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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