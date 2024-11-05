СК сообщил о новом факте хищения имущественного комплекса Минобороны

В середине октября суд арестовал 29 банковских счетов и шесть объектов недвижимости экс-начальника главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. В частности, под арест попали земельный участок в Красногорске, участок и дом в деревне Обушково в Истринском районе Подмосковья, участок и трехэтажный дом в 1100 кв. м в Краснодаре, квартира на Ярцевской улице в Москве. Кузнецова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Генерал-лейтенант находится в СИЗО с 14 мая.