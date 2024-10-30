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СК сообщил об аресте имущества обвиняемого во взятке экс-чиновнику Минобороны

Ведомости

Имущество гендиректора Княгинской швейной фабрики Александра Свистунова, обвиняемого в даче крупной взятки бывшему начальнику вещевого управления Минобороны России Владимиру Демчику, арестовано. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

«Военными следователями в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий заявлено перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество Свистунова на сумму более 35 млн руб.», – говорится в сообщении ведомства.

Свистунов обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Следствие установило, что в 2017 г. фигурант передал Демчику 4 млн руб. за обеспечение привлечения предприятия Свистунова соисполнителем по госконтрактам на поставку вещевого имущества для нужд Вооруженных сил России. Общая сумма контрактов составляла 574 млн руб. Военный суд взял Свистунова под стражу.

Демчика задержали в начале августа по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В СК сообщали, что весной 2017 г. фигурант, будучи начальником вещевого управления Минобороны, получил взятку в размере 4 млн руб. от гендиректора одной из коммерческих организаций.

В конце сентября было арестовано имущество Демчика. Арест был наложен на загородный дом, трехкомнатную квартиру, а также более 100 млн руб. средств, принадлежащих бывшему чиновнику оборонного ведомства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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