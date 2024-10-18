Суд арестовал подозреваемых в хищении 15 объектов недвижимости у Минобороны
Хамовнический районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу экс-начальника управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего ОАО «Строительное управление Московского региона» (принадлежит Минобороны РФ) Алексея Асташкина и Евгения Потапова, подозреваемых в хищении имущественного комплекса Минобороны. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.
В отношении фигурантов расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие установило, что преступление было совершено в период с 2019 по 2021 г. Грачев, Асташкин и Потапов в ходе реализации процедуры банкротства Строительного управления Московского региона организовали подложные торги и похитили имущественный комплекс из 15 объектов недвижимости, расположенный в подмосковной Балашихе. Общая стоимость похищенных объектов превышает 244 млн руб.
16 октября ТАСС писал, что суд арестовал 29 банковских счетов и шесть объектов недвижимости экс-начальника главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие полагает, что Кузнецов в 2021–2023 гг., занимая пост начальника Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.
11 октября СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора АО «Княгинская швейная фабрика» Александра Свистунова. Следствие установило, что в 2017 г. фигурант передал бывшему начальнику вещевого управления Минобороны Владимиру Демчику 4 млн руб. В ответ Свистунову требовалось обеспечить привлечение его предприятия соисполнителем по госконтрактам на поставку вещевого имущества для нужд Вооруженных сил России. Общая сумма контрактов составляла 574 млн руб.