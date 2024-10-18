Суд арестовал подозреваемых в хищении 15 объектов недвижимости у Минобороны

В отношении фигурантов расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие установило, что преступление было совершено в период с 2019 по 2021 г. Грачев, Асташкин и Потапов в ходе реализации процедуры банкротства Строительного управления Московского региона организовали подложные торги и похитили имущественный комплекс из 15 объектов недвижимости, расположенный в подмосковной Балашихе. Общая стоимость похищенных объектов превышает 244 млн руб.