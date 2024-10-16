Суд арестовал 29 счетов и шесть объектов недвижимости генерала Кузнецова
Суд арестовал 29 банковских счетов и шесть объектов недвижимости бывшего начальника главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся судебные документы.
Согласно документам, арестованы 29 счетов в трех российских банках. Кроме того, арестованы земельный участок в Красногорске, участок и дом в деревне Обушково в Истринском районе Подмосковья, участок и трехэтажный дом в 1100 кв. м в Краснодаре, а также квартира на Ярцевской улице в Москве.
Кузнецов находится в СИЗО с 14 мая. Генерал-лейтенанта обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), ему грозит до 15 лет лишения свободы.
По данным следствия, Кузнецов в 2021–2023 гг., занимая пост начальника Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Генерал дал показания против второго обвиняемого по делу – краснодарского бизнесмена Мартиросяна. Следствие полагает, что тот лично передал взятку Кузнецову в виде земельного участка и жилого дома на сумму более 7 млн руб.
В мае «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что Кузнецова подозревают во взятке, якобы связанной с реконструкцией Краснодарского военного училища имени Сергея Штеменко.