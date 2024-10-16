Суд арестовал 29 счетов и шесть объектов недвижимости генерала Кузнецова

Согласно документам, арестованы 29 счетов в трех российских банках. Кроме того, арестованы земельный участок в Красногорске, участок и дом в деревне Обушково в Истринском районе Подмосковья, участок и трехэтажный дом в 1100 кв. м в Краснодаре, а также квартира на Ярцевской улице в Москве.