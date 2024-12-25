Поставщик некачественных бронежилетов задолжал 271 млн рублей налогов
Группа компаний «Пикет» (генеральный директор группы Андрей Есипов является одним из фигурантов уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для армии) имеет 271 млн руб. задолженности по налоговым платежам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на бухгалтерскую отчетность организации.
129 млн руб. из этой суммы составляют долги по налогу за прибыль, 68,7 млн – долг по налогам за добавленную стоимость. Кроме того, у организации есть неоплаченные пени и штрафы, связанные с налоговыми платежами.
По уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов в ВС РФ проходят девять фигурантов. Изначально в апреле были арестованы Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финансовый директор компании Виктория Антонова. Им было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По версии следствия, Минобороны заключило с ГК «Пикет» госконтракт на поставку бронежилетов. Компания похитила выделенные ведомством 2,4 млрд руб., передав в ВС РФ не менее 20 040 средств защиты, которые не соответствовали требованиям. Есипов утверждал, что проведенная экспертиза в одной из войсковых частей, куда были поставлены бронежилеты, подтвердила качество продукции. При этом следствие считает, что заказчик, переплатив, получил некачественные изделия.