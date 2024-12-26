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Глава МЧС: более 60 регионов РФ пострадали от наводнений в 2024 году

Ведомости

В 2024 г. наводнениям подверглись 64 региона России, в некоторых районах уровни воды достигли рекордных значений, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков в интервью ТАСС.

Стихийное бедствие затронуло Оренбургскую, Курганскую, Тюменскую, Омскую области, а также Якутию.

«Масштабы половодья в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях были максимальными за всю историю наблюдений. Здесь сыграл роль целый комплекс природных и погодных условий», – отметил Куренков.

По словам министра, в общей сложности в зону затопления попали свыше 49 000 домов, более 98 000 приусадебных участков, свыше 34 000 объектов ЖКХ и более 1000 объектов транспортной инфраструктуры. В 2023 г. наводнения фиксировались в 60 регионах страны.

Куренков также выразил мнение, что в связи с изменением климата количество чрезвычайных ситуаций (ЧС) будет расти. Аномально высокие или низкие температуры, сильные ливни, ветры, град, наводнения, засухи становятся все более частыми явлениями. Куренков убежден, что службы, входящие в Единую систему предупреждения и ликвидации ЧС, должны проводить профилактические мероприятия, чтобы свести к минимуму последствия от природных ЧС.

Весной 2024 г. Оренбургская область пережила крупнейшее наводнение за последнее столетие, были затоплены десятки тысяч жилых домов и приусадебных участков. Сложная ситуация также сложилась в Курганской и Самарской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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