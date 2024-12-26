Глава МЧС: более 60 регионов РФ пострадали от наводнений в 2024 году
В 2024 г. наводнениям подверглись 64 региона России, в некоторых районах уровни воды достигли рекордных значений, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков в интервью ТАСС.
Стихийное бедствие затронуло Оренбургскую, Курганскую, Тюменскую, Омскую области, а также Якутию.
«Масштабы половодья в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях были максимальными за всю историю наблюдений. Здесь сыграл роль целый комплекс природных и погодных условий», – отметил Куренков.
По словам министра, в общей сложности в зону затопления попали свыше 49 000 домов, более 98 000 приусадебных участков, свыше 34 000 объектов ЖКХ и более 1000 объектов транспортной инфраструктуры. В 2023 г. наводнения фиксировались в 60 регионах страны.
Куренков также выразил мнение, что в связи с изменением климата количество чрезвычайных ситуаций (ЧС) будет расти. Аномально высокие или низкие температуры, сильные ливни, ветры, град, наводнения, засухи становятся все более частыми явлениями. Куренков убежден, что службы, входящие в Единую систему предупреждения и ликвидации ЧС, должны проводить профилактические мероприятия, чтобы свести к минимуму последствия от природных ЧС.
Весной 2024 г. Оренбургская область пережила крупнейшее наводнение за последнее столетие, были затоплены десятки тысяч жилых домов и приусадебных участков. Сложная ситуация также сложилась в Курганской и Самарской областях.