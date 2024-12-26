Глава МЧС: более 60 регионов РФ пострадали от наводнений в 2024 году

Куренков также выразил мнение, что в связи с изменением климата количество чрезвычайных ситуаций (ЧС) будет расти. Аномально высокие или низкие температуры, сильные ливни, ветры, град, наводнения, засухи становятся все более частыми явлениями. Куренков убежден, что службы, входящие в Единую систему предупреждения и ликвидации ЧС, должны проводить профилактические мероприятия, чтобы свести к минимуму последствия от природных ЧС.