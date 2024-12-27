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Аэропорты Астрахани и Волгограда работают штатно после утренних ограничений

Ведомости

Ранним утром временные ограничения вводились в аэропортах Астрахани и Волгограда. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

С 06:40 мск оба аэропорта работают штатно, сообщения об их закрытии, появившиеся в медиа, некорректны, пояснил Кореняко.

Утром 27 декабря Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Сочи. Аналогичные меры были приняты в аэропорту Казани. Ограничения ввели «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов» – аэропорты временно не принимают и не отправляет авиарейсы.

В Минобороны утром 27 декабря сообщили о сбитом украинском беспилотнике над Астраханской областью.

21 декабря Казань подверглась атаке беспилотников вооруженных сил Украины, было зафиксировано восемь прилетов, шесть из них – в жилом массиве. На этом фоне Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Казани. Временные ограничения на работу воздушной гавани столицы Татарстана вводились и 25 декабря в целях обеспечения безопасности. 30 ноября на фоне атаки украинских дронов приостанавливал свою работу аэропорт Махачкалы. В период действия ограничений на запасной аэродром Магас ушел один самолет, совершавший рейс в Махачкалу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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