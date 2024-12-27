Аэропорты Астрахани и Волгограда работают штатно после утренних ограничений
Ранним утром временные ограничения вводились в аэропортах Астрахани и Волгограда. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
С 06:40 мск оба аэропорта работают штатно, сообщения об их закрытии, появившиеся в медиа, некорректны, пояснил Кореняко.
Утром 27 декабря Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Сочи. Аналогичные меры были приняты в аэропорту Казани. Ограничения ввели «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов» – аэропорты временно не принимают и не отправляет авиарейсы.
21 декабря Казань подверглась атаке беспилотников вооруженных сил Украины, было зафиксировано восемь прилетов, шесть из них – в жилом массиве. На этом фоне Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Казани. Временные ограничения на работу воздушной гавани столицы Татарстана вводились и 25 декабря в целях обеспечения безопасности. 30 ноября на фоне атаки украинских дронов приостанавливал свою работу аэропорт Махачкалы. В период действия ограничений на запасной аэродром Магас ушел один самолет, совершавший рейс в Махачкалу.