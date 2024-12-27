Сотрудники Генпрокуратуры Азербайджана прибыли в Грозный после крушения самолета
Сотрудники Генпрокуратуры Азербайджана прибыли в Грозный, чтобы вести следствие по факту крушения пассажирского самолета Azerbaijan Airlines Embraer E190 совместно с российскими коллегами. Об этом сообщается в Telegram-канале азербайджанского ведомства.
Прокуроры действуют в соответствии с поручениями и указаниями президента Азербайджана Ильхама Алиева и принимают необходимые меры для установления причин авиакатастрофы.
25 декабря самолет Embraer E190 потерпел крушение возле города Актау в Казахстане. Воздушное судно следовало из Баку в Грозный, но из-за сильного тумана было перенаправлено сначала в Махачкалу, а потом в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек.
27 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет давать оценки по поводу крушения самолета до результатов расследования авиакатастрофы. Песков подчеркнул, что получить какую-то информацию по поводу произошедшего можно только от авиационных властей.