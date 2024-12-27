Сотрудники Генпрокуратуры Азербайджана прибыли в Грозный после крушения самолета

25 декабря самолет Embraer E190 потерпел крушение возле города Актау в Казахстане. Воздушное судно следовало из Баку в Грозный, но из-за сильного тумана было перенаправлено сначала в Махачкалу, а потом в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек.