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Сотрудники Генпрокуратуры Азербайджана прибыли в Грозный после крушения самолета

Ведомости

Сотрудники Генпрокуратуры Азербайджана прибыли в Грозный, чтобы вести следствие по факту крушения пассажирского самолета Azerbaijan Airlines Embraer E190 совместно с российскими коллегами. Об этом сообщается в Telegram-канале азербайджанского ведомства.

Прокуроры действуют в соответствии с поручениями и указаниями президента Азербайджана Ильхама Алиева и принимают необходимые меры для установления причин авиакатастрофы.

25 декабря самолет Embraer E190 потерпел крушение возле города Актау в Казахстане. Воздушное судно следовало из Баку в Грозный, но из-за сильного тумана было перенаправлено сначала в Махачкалу, а потом в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек.

27 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет давать оценки по поводу крушения самолета до результатов расследования авиакатастрофы. Песков подчеркнул, что получить какую-то информацию по поводу произошедшего можно только от авиационных властей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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