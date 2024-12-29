Кабмин утвердил постановление о Национальном словарном фонде
В России будет создана государственная информационная система «Национальный словарный фонд», положение о ней утвердило своим постановлением правительство РФ, передает сайт кабмина.
Новый цифровой ресурс, как пояснили в правительстве, должен повысить уровень общей грамотности граждан, он будет способствовать защите, сохранению, распространению и развитию русского языка, а также поддерживать русскоязычную среду за рубежом. Система будет содержать информацию о нормах современного русского литературного языка, а данные в ней планируется обновлять не реже одного раза в пять лет, рассказали в кабмине. Оператором ресурса выступит Министерство науки и высшего образования. Постановление вступает в силу с 1 января 2025 г.
Президент России Владимир Путин 22 апреля подписал закон о создании государственной информационной системы «Национальный словарный фонд». Согласно закону, единый цифровой ресурс создается для обеспечения доступа граждан, организаций, органов госвласти и местного самоуправления к информации о нормах современного русского литературного языка. Фонд будет общедоступен в интернете на безвозмездной основе.
В ноябре Путин предложил создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик, входящих в состав страны.