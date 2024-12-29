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Кабмин утвердил постановление о Национальном словарном фонде

Ведомости

В России будет создана государственная информационная система «Национальный словарный фонд», положение о ней утвердило своим постановлением правительство РФ, передает сайт кабмина. 

Новый цифровой ресурс, как пояснили в правительстве, должен повысить уровень общей грамотности граждан, он будет способствовать защите, сохранению, распространению и развитию русского языка, а также поддерживать русскоязычную среду за рубежом. Система будет содержать информацию о нормах современного русского литературного языка, а данные в ней планируется обновлять не реже одного раза в пять лет, рассказали в кабмине. Оператором ресурса выступит Министерство науки и высшего образования. Постановление вступает в силу с 1 января 2025 г.

Президент России Владимир Путин 22 апреля подписал закон о создании государственной информационной системы «Национальный словарный фонд». Согласно закону, единый цифровой ресурс создается для обеспечения доступа граждан, организаций, органов госвласти и местного самоуправления к информации о нормах современного русского литературного языка. Фонд будет общедоступен в интернете на безвозмездной основе.

В ноябре Путин предложил создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик, входящих в состав страны. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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