Кабмин утвердил постановление о Национальном словарном фонде

Новый цифровой ресурс, как пояснили в правительстве, должен повысить уровень общей грамотности граждан, он будет способствовать защите, сохранению, распространению и развитию русского языка, а также поддерживать русскоязычную среду за рубежом. Система будет содержать информацию о нормах современного русского литературного языка, а данные в ней планируется обновлять не реже одного раза в пять лет, рассказали в кабмине. Оператором ресурса выступит Министерство науки и высшего образования. Постановление вступает в силу с 1 января 2025 г.