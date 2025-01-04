В Приднестровье сообщили о сбоях мобильной связи из-за энергокризиса

«Газпром» до этого предупредил о сокращении поставок газа в Молдавию с 1 января из-за долгов «Молдовагаза». Ранее газ поступал в Приднестровье в обмен на электроэнергию, но с прекращением поставок Приднестровье ввело чрезвычайное экономическое положение на 30 суток. Глава минэкономразвития Сергей Оболоник объявил об остановке всех промышленных предприятий за исключением продовольственных. Кроме того, в Приднестровье отключили централизованное отопление из-за прекращения поставок газа.