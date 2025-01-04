В Приднестровье сообщили о сбоях мобильной связи из-за энергокризиса
Поставщик услуг мобильной связи, интернета и телевидения IDC предупредил о возможных сбоях из-за веерных отключений электроэнергии в Приднестровье. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.
Там уточнили, что клиенты могут столкнуться с сокращением зоны покрытия мобильной сети, снижением скорости передачи данных и отсутствием ТВ-сигнала. Пользователей призвали рационально использовать сервисы мобильной сети, минимизировать использование тяжелого интернет-трафика, заранее заряжать мобильные терминалы и при наличии стационарного телефона совершать звонки через него.
«Газпром» до этого предупредил о сокращении поставок газа в Молдавию с 1 января из-за долгов «Молдовагаза». Ранее газ поступал в Приднестровье в обмен на электроэнергию, но с прекращением поставок Приднестровье ввело чрезвычайное экономическое положение на 30 суток. Глава минэкономразвития Сергей Оболоник объявил об остановке всех промышленных предприятий за исключением продовольственных. Кроме того, в Приднестровье отключили централизованное отопление из-за прекращения поставок газа.
Влияние на ситуацию оказало решение Украины прекратить транзит российского газа через территорию республики. Молдавия получала российский газ именно по этому маршруту, оттуда он поступал в Приднестровье.