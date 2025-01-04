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В Приднестровье сообщили о сбоях мобильной связи из-за энергокризиса

Ведомости

Поставщик услуг мобильной связи, интернета и телевидения IDC предупредил о возможных сбоях из-за веерных отключений электроэнергии в Приднестровье. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

Там уточнили, что клиенты могут столкнуться с сокращением зоны покрытия мобильной сети, снижением скорости передачи данных и отсутствием ТВ-сигнала. Пользователей призвали рационально использовать сервисы мобильной сети, минимизировать использование тяжелого интернет-трафика, заранее заряжать мобильные терминалы и при наличии стационарного телефона совершать звонки через него.

«Газпром» до этого предупредил о сокращении поставок газа в Молдавию с 1 января из-за долгов «Молдовагаза». Ранее газ поступал в Приднестровье в обмен на электроэнергию, но с прекращением поставок Приднестровье ввело чрезвычайное экономическое положение на 30 суток. Глава минэкономразвития Сергей Оболоник объявил об остановке всех промышленных предприятий за исключением продовольственных. Кроме того, в Приднестровье отключили централизованное отопление из-за прекращения поставок газа.

Влияние на ситуацию оказало решение Украины прекратить транзит российского газа через территорию республики. Молдавия получала российский газ именно по этому маршруту, оттуда он поступал в Приднестровье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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