Резервный борт «Уральских авиалиний» прибыл в Екатеринбург из Шарм-эш-Шейха

3 января самолет Airbus A321 neo, следовавший в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шарм-эш-Шейх. Инцидент произошел при наборе высоты. На эшелоне 150 сработала сигнализация о неисправности двигателя N1. Экипаж решил вернуться в аэропорт отправления. На борту лайнера были семь членов экипажа и 236 пассажиров, никто из них не пострадал.