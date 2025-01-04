Резервный борт «Уральских авиалиний» прибыл в Екатеринбург из Шарм-эш-Шейха
Резервный самолет U6-1876 авиакомпании «Уральские авиалинии» прибыл из египетского города Шарм-эш-Шейх в Екатеринбург после инцидента с неисправным двигателем, следует из данных онлайн-табло аэропорта «Кольцово».
Воздушное судно приземлилось в 20:15 по местному времени (18:15 мск).
3 января самолет Airbus A321 neo, следовавший в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шарм-эш-Шейх. Инцидент произошел при наборе высоты. На эшелоне 150 сработала сигнализация о неисправности двигателя N1. Экипаж решил вернуться в аэропорт отправления. На борту лайнера были семь членов экипажа и 236 пассажиров, никто из них не пострадал.
Представитель Росавиации Артем Кореняко заявил 4 января, что ведомство расследует ситуацию вокруг самолета после инцидента с неисправностью двигателя. Сейчас воздушное судно отстранено от полетов.