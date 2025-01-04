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Резервный борт «Уральских авиалиний» прибыл в Екатеринбург из Шарм-эш-Шейха

Ведомости

Резервный самолет U6-1876 авиакомпании «Уральские авиалинии» прибыл из египетского города Шарм-эш-Шейх в Екатеринбург после инцидента с неисправным двигателем, следует из данных онлайн-табло аэропорта «Кольцово».

Воздушное судно приземлилось в 20:15 по местному времени (18:15 мск).

3 января самолет Airbus A321 neo, следовавший в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шарм-эш-Шейх. Инцидент произошел при наборе высоты. На эшелоне 150 сработала сигнализация о неисправности двигателя N1. Экипаж решил вернуться в аэропорт отправления. На борту лайнера были семь членов экипажа и 236 пассажиров, никто из них не пострадал.

Представитель Росавиации Артем Кореняко заявил 4 января, что ведомство расследует ситуацию вокруг самолета после инцидента с неисправностью двигателя. Сейчас воздушное судно отстранено от полетов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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