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С побережья в Краснодарском крае собрали 157 000 тонн загрязненного грунта

Ведомости

Специалисты МЧС России, представители муниципалитетов и добровольцы собрали 157 000 т загрязненного грунта в Анапе и Темрюкском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

На месте выхода нефтепродуктов с танкера установлены 400 м боновых заграждений и световые мачты, обустроены подъездные пути. Обследовано более 1800 кв. км, вывезено 303 т нефтеводяной смеси. К работам привлекли 43 единицы инженерной техники.

В причерноморском поселке Витязево работает центр помощи животным. Ветеринарные врачи и волонтеры оказывают помощь пострадавшим птицам. Всего найдены 5883 пернатых.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 г. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 11 января, что на дне Черного моря после крушения танкеров и разлива топлива может оставаться примерно 5000 т мазута, эта «желеобразная масса» никуда не движется.

9 января президент России Владимир Путин на совещании с правительством поручил создать комиссию или штаб по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море из-за крушения танкеров, который работал бы на месте событий. По его мнению, усилий, которые предпринимаются для минимизации ущерба, «явно недостаточно». По оценке президента, это «один из самых серьезных вызовов в сфере экологии, с которым мы столкнулись за последний год».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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