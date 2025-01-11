С побережья в Краснодарском крае собрали 157 000 тонн загрязненного грунта
Специалисты МЧС России, представители муниципалитетов и добровольцы собрали 157 000 т загрязненного грунта в Анапе и Темрюкском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
На месте выхода нефтепродуктов с танкера установлены 400 м боновых заграждений и световые мачты, обустроены подъездные пути. Обследовано более 1800 кв. км, вывезено 303 т нефтеводяной смеси. К работам привлекли 43 единицы инженерной техники.
В причерноморском поселке Витязево работает центр помощи животным. Ветеринарные врачи и волонтеры оказывают помощь пострадавшим птицам. Всего найдены 5883 пернатых.
Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 г. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 11 января, что на дне Черного моря после крушения танкеров и разлива топлива может оставаться примерно 5000 т мазута, эта «желеобразная масса» никуда не движется.
9 января президент России Владимир Путин на совещании с правительством поручил создать комиссию или штаб по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море из-за крушения танкеров, который работал бы на месте событий. По его мнению, усилий, которые предпринимаются для минимизации ущерба, «явно недостаточно». По оценке президента, это «один из самых серьезных вызовов в сфере экологии, с которым мы столкнулись за последний год».