С побережья в Краснодарском крае собрали 157 000 тонн загрязненного грунта

9 января президент России Владимир Путин на совещании с правительством поручил создать комиссию или штаб по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море из-за крушения танкеров, который работал бы на месте событий. По его мнению, усилий, которые предпринимаются для минимизации ущерба, «явно недостаточно». По оценке президента, это «один из самых серьезных вызовов в сфере экологии, с которым мы столкнулись за последний год».