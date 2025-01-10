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Путин поручил создать штаб по ликвидации мазута в Черном море

Пока делается недостаточно в этом направлении, обратил внимание президент
Юлия Малева
Разлив мазута в Черном море – это один из самых серьезных вызовов в сфере экологии, подчеркнул президент
Разлив мазута в Черном море – это один из самых серьезных вызовов в сфере экологии, подчеркнул президент / Алексей Орлов / Ведомости

Президент Владимир Путин поручил создать комиссию или штаб по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море из-за крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», который работал бы непосредственно на месте событий. Такое поручение он дал на совещании с правительством 9 января.

Пока были созданы только рабочие группы на региональном и федеральном уровнях, уточнил он. Тех усилий, которые предпринимаются для минимизации ущерба, «явно недостаточно». При этом, по оценке президента, это «один из самых серьезных вызовов в сфере экологии, с которым мы столкнулись за последний год».

Глава государства призвал приложить максимальные усилия для того, чтобы предотвратить дальнейшую утечку нефтепродуктов из затонувших танкеров, затем нужно будет задуматься над тем, как их поднять. В связи с этим Путин поручил «если не все, то основные работы» начать уже до весны – лета 2025 г. Свои предложения по нормализации ситуации Кремлю должны будут представить правительство, профильные министерства и ведомства.

Напоследок он поблагодарил волонтеров за их гражданскую позицию.

Создание штаба по ликвидации последствий экологической катастрофы в Черном море действительно необходимо, особенно в части делегирования руководителей профильных ведомств в регион, поскольку силами местных властей сейчас не все удается решить, сказал в беседе с «Ведомостями» зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов. Например, подключение федеральных чиновников нужно для работы с мелкой фракцией мазута, т. е. с тем мазутом, который просто ручным трудом убрать нельзя, уточнил он.

Еще одна острая проблема – нехватка орнитологов на местах, привлечь которых можно было бы силами федеральных властей, говорит Арапов. Также штаб мог бы оптимизировать работу с подъемом танкеров из воды и с ликвидацией мазута из моря, продолжил депутат. О том, что на месте не хватает орнитологов и ​​зоологов, также сказала «Ведомостям» волонтер Екатерина Арно. «Нужны орнитологи со всей России, заниматься птицами [должны] исключительно специалисты. Их нужно обеспечить жильем, питанием и проездом. Также надо развернуть штабы с оказанием помощи птицам на месте их сбора, чтобы не отвозить в другие города», – рассуждает она.

Когда случилась катастрофа

15 декабря 2024 г. в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозивших по 4000 т мазута, из-за чего случился разлив топлива. 25 декабря режим ЧС регионального уровня ввели на Кубани. На следующий день глава МЧС России Александр Куренков сообщил о введении режима ЧС федерального уровня. В Кремле ситуацию в районе Керченского пролива назвали критической, а негативные последствия для экологии – неизбежными.
Росморречфлот сообщал 15 декабря, что крушение произошло в результате шторма. Меры по ликвидации разлива нефтепродуктов изначально начали реализовываться силами ФГБУ «Морспасслужба» и МЧС России, руководство осуществлял оперативный штаб, созданный на базе ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря». В день катастрофы премьер-министр России Михаил Мишустин по поручению Путина создал правительственную комиссию, которая должна координировать проведение спасательных работ и ликвидацию последствий разлива. Ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев.

Кроме того, одно из направлений, на которое стоит обратить внимание, – защита берегов в Запорожско-Таманском заказнике (Краснодарский край) от возможного выплеска мазута, который может всплыть с наступлением теплой погоды, подчеркнул Арапов. Если этого не сделать, то «последствия для природы, для птиц, которые там обитают, будут гораздо хуже», опасается он.

При ЧС федерального масштаба только штабная работа позволяет эффективно и оперативно решать поставленные задачи, которые уже сейчас требуют оперативного вмешательства центра, считает глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Вовлеченность федеральных структур позволит привлечь финансовые ресурсы, подчеркнул он.

Единый координационный центр позволит организовывать работу более централизованно, поскольку волонтеры сейчас там сами по себе, согласился эколог Илья Рыбальченко. Штаб также нужен для координации волонтеров – это поможет систематизировать актуальную информацию по требуемой работе, говорит волонтер Мария Санникова. Кроме того, такая структура может стать одним входящим окном для решения вопроса с размещением добровольцев.

Волонтер Анна Пестерева призналась, что хотелось бы видеть большее участие государства в ликвидации аварии. «У меня сложилось впечатление, что люди сейчас остались практически один на один с проблемой. Я работала в Анапе с 3 по 6 января – там была немногочисленная техника с ковшами, которая собирала мешки с мазутом на пляжах, а также «Камазы», куда мешки грузились. Всю основную работу – от сбора мазута до организации питания и выдачи СИЗов – делали волонтеры», – поделилась она.

По ее оценке, сейчас наиболее актуален вопрос с реабилитацией птиц. Например, не отработан и протокол, каких птиц допускают к перевозке, а каких – нет, а также неизвестно, что происходит во время транспортировки.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

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