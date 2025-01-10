Путин поручил создать штаб по ликвидации мазута в Черном море

Еще одна острая проблема – нехватка орнитологов на местах, привлечь которых можно было бы силами федеральных властей, говорит Арапов. Также штаб мог бы оптимизировать работу с подъемом танкеров из воды и с ликвидацией мазута из моря, продолжил депутат. О том, что на месте не хватает орнитологов и ​​зоологов, также сказала «Ведомостям» волонтер Екатерина Арно. «Нужны орнитологи со всей России, заниматься птицами [должны] исключительно специалисты. Их нужно обеспечить жильем, питанием и проездом. Также надо развернуть штабы с оказанием помощи птицам на месте их сбора, чтобы не отвозить в другие города», – рассуждает она.