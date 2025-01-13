В Кремле с восхищением относятся к программе «Якутия – земля героев»

Указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Григорьеву президент Владимир Путин подписал 11 января. Российский военнослужащий вступил в рукопашный бой с украинским военным, в ходе которого убил противника ножом. По данным «РИА Новости», в начале января в соцсетях была опубликована видеозапись с кадрами боя. Рукопашная схватка произошла во время попытки вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать село Трудовое в ДНР. По словам Григорьева, погибший украинский солдат убил его друга.