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В Кремле с восхищением относятся к программе «Якутия – земля героев»

Ведомости

В Кремле с восхищением и гордостью относятся к намерению открыть программу «Якутия – земля героев», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Пескова также спросили, почему глава государства так быстро подписал указ о награждении Героем России якутского ефрейтора Андрея Григорьева.

«Быстро, потому что есть определенный порядок. Он был представлен к награде, и президент принял такое решение», – объяснил представитель Кремля.

Указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Григорьеву президент Владимир Путин подписал 11 января. Российский военнослужащий вступил в рукопашный бой с украинским военным, в ходе которого убил противника ножом. По данным «РИА Новости», в начале января в соцсетях была опубликована видеозапись с кадрами боя. Рукопашная схватка произошла во время попытки вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать село Трудовое в ДНР. По словам Григорьева, погибший украинский солдат убил его друга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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