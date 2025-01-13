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Минюст предложил создать допучастки мировых судов из-за роста количества дел

Ведомости

В России с 2012 по 2022 г. количество гражданских дел, рассматриваемых мировыми судьями, выросло более чем в четыре раза (до 27,4 млн) и продолжает увеличиваться. В связи с этим Минюст подготовил законопроект о новом критерии, который позволит открыть больше участков мировых судей.

Деятельность мировых судей осуществляется на судебных участках в пределах судебного района. Сейчас, согласно закону, в административно-территориальных образованиях с численностью населения менее 15 000 человек создается один судебный участок.

В то же время в семи регионах страны средняя численность населения на одном судебном участке превышает законодательно установленный предел в 23 000 человек. К ним относятся Чечня, Дагестан, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Севастополь. При этом в случае, если соотношение численности населения и количества участков в рамках судебного района ниже установленного предела, то общее превышение по региону не всегда учитывается.

«Единственный в настоящее время критерий, связанный с численностью проживающего населения, недостаточен для обеспечения права граждан и организаций на эффективное отправление правосудия в разумные сроки», – сказано в пояснительной записке.

Этот критерий не менялся с 1998 г. Минюст предлагает учитывать соотношение численности населения и количества судебных участков в субъекте. Изменение предлагается внести в ст. 4 закона о мировых судьях. Оно гласит, что дополнительный участок может быть открыт, если средняя численность населения на одном судебном участке в регионе превышает верхний предел численности.

«Такое изменение позволит снизить судебную нагрузку за счет создания новых судебных участков, а также обеспечит реализацию права на доступ к правосудию и судопроизводство в разумный срок», – говорится на сайте Минюста.

В декабре генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде Владислав Иванов сообщил, что некомплект в кадрах среди федеральных и мировых судей в России достиг 20% от общего числа судейского корпуса. В настоящий момент количество вакантных должностей – 6491. Основными причинами этого являются низкая заработная плата в сочетании с высокими квалификационными требованиями, высокой ответственностью и нагрузкой судей, отметил Иванов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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