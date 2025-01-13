Минюст предложил создать допучастки мировых судов из-за роста количества дел
В России с 2012 по 2022 г. количество гражданских дел, рассматриваемых мировыми судьями, выросло более чем в четыре раза (до 27,4 млн) и продолжает увеличиваться. В связи с этим Минюст подготовил законопроект о новом критерии, который позволит открыть больше участков мировых судей.
Деятельность мировых судей осуществляется на судебных участках в пределах судебного района. Сейчас, согласно закону, в административно-территориальных образованиях с численностью населения менее 15 000 человек создается один судебный участок.
В то же время в семи регионах страны средняя численность населения на одном судебном участке превышает законодательно установленный предел в 23 000 человек. К ним относятся Чечня, Дагестан, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Севастополь. При этом в случае, если соотношение численности населения и количества участков в рамках судебного района ниже установленного предела, то общее превышение по региону не всегда учитывается.
«Единственный в настоящее время критерий, связанный с численностью проживающего населения, недостаточен для обеспечения права граждан и организаций на эффективное отправление правосудия в разумные сроки», – сказано в пояснительной записке.
Этот критерий не менялся с 1998 г. Минюст предлагает учитывать соотношение численности населения и количества судебных участков в субъекте. Изменение предлагается внести в ст. 4 закона о мировых судьях. Оно гласит, что дополнительный участок может быть открыт, если средняя численность населения на одном судебном участке в регионе превышает верхний предел численности.
«Такое изменение позволит снизить судебную нагрузку за счет создания новых судебных участков, а также обеспечит реализацию права на доступ к правосудию и судопроизводство в разумный срок», – говорится на сайте Минюста.
В декабре генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде Владислав Иванов сообщил, что некомплект в кадрах среди федеральных и мировых судей в России достиг 20% от общего числа судейского корпуса. В настоящий момент количество вакантных должностей – 6491. Основными причинами этого являются низкая заработная плата в сочетании с высокими квалификационными требованиями, высокой ответственностью и нагрузкой судей, отметил Иванов.