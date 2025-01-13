Минюст предложил создать допучастки мировых судов из-за роста количества дел

В то же время в семи регионах страны средняя численность населения на одном судебном участке превышает законодательно установленный предел в 23 000 человек. К ним относятся Чечня, Дагестан, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Севастополь. При этом в случае, если соотношение численности населения и количества участков в рамках судебного района ниже установленного предела, то общее превышение по региону не всегда учитывается.