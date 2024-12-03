Нехватка судей в России выросла до 20%

Недостаток кадров – не единственная проблема, которую обсудило судейское руководство на Совете судей. 3 декабря в День юриста они традиционно в парадных черных костюмах с золотыми нашивками встретились в «Президент-отеле» на Большой Якиманке в Москве для подведения итогов работы. Председатель высшей инстанции Ирина Подносова рассказала в том числе о том, что загруженность российских судов продолжает расти: только за 9 месяцев 2024 г. судами было рассмотрено около 34 млн дел, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подносова считает, что облегчению «участи» судей должно способствовать расширение сферы применения внесудебных механизмов разрешения споров. В частности, сейчас Госдума рассматривает законопроект о взыскании задолженности по ЖКХ без обращения в суд, для этого необходимо будет получить исполнительную надпись нотариуса, напомнила председатель. Кроме того, Подносова предлагает рассмотреть возможность взыскания небольших долгов по кредитам в административном порядке. По ее мнению, соответствующие функции можно возложить на финансовых омбудсменов.