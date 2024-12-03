Нехватка судей в России выросла до 20%Сейчас некомплект составляет почти 6500 кадров
Некомплект в кадрах среди федеральных и мировых судей в России достиг 20% от общего числа судейского корпуса. В настоящий момент количество вакантных должностей – 6491, рассказал генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде Владислав Иванов. В этом году высшее руководство судов уже не в первый раз докладывает о неутешительной статистике по кадрам: в апреле 2024 г. председатель Совета судей Виктор Момотов, к примеру, говорил о нехватке более 4000 судей.
По словам Иванова, в 2024 г. некомплект судей увеличился в арбитражных судах на 29 п.п., в судах общей юрисдикции на 17п.п., среди мировых судей на 13 п.п. «Это очень тревожные показатели. Основными причинами этого являются низкая заработная плата в сочетании с высокими квалификационными требованиями и высокой ответственностью судей», – отметил он. В качестве причин роста дефицита судей Иванов указал на высокий уровень нагрузки и длительный процесс рассмотрения и проверки документов кандидатов на должности судей. Так, от момента подачи комплекта документов до назначения судьи в среднем проходит 7-9 месяцев. Глава Суддепа также пожаловался на Министерство финансов, которое игнорирует предложения о необходимости увеличения численности судей и повышении им зарплаты.
Более того, констатировал Иванов, сейчас увеличивается число судей, уходящих в отставку. Чаще всего это происходит по достижению ими 20-летнего стажа. Как правило, заметил гендиректор департамента, это судьи, обладающие достаточным профессиональным опытом и способные по состоянию здоровья продолжать работу в судебной системе и нести данную нагрузку.
Недостаток кадров – не единственная проблема, которую обсудило судейское руководство на Совете судей. 3 декабря в День юриста они традиционно в парадных черных костюмах с золотыми нашивками встретились в «Президент-отеле» на Большой Якиманке в Москве для подведения итогов работы. Председатель высшей инстанции Ирина Подносова рассказала в том числе о том, что загруженность российских судов продолжает расти: только за 9 месяцев 2024 г. судами было рассмотрено около 34 млн дел, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подносова считает, что облегчению «участи» судей должно способствовать расширение сферы применения внесудебных механизмов разрешения споров. В частности, сейчас Госдума рассматривает законопроект о взыскании задолженности по ЖКХ без обращения в суд, для этого необходимо будет получить исполнительную надпись нотариуса, напомнила председатель. Кроме того, Подносова предлагает рассмотреть возможность взыскания небольших долгов по кредитам в административном порядке. По ее мнению, соответствующие функции можно возложить на финансовых омбудсменов.
Из позитивных тенденций глава ВС обратила внимание на гуманизацию уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Например, говорится в ее докладе, за 9 месяцев этого года суды оправдали 1 300 фигурантов уголовных дел, а в отношении 94 000 лиц уголовное преследование было прекращено судом.
Вместе с судьями на Совет пришли уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и сенатор Андрей Клишас. Омбудсмен обратила судейское внимание на вопросы, связанные с рассмотрением ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и продлением его срока, а также с соблюдением принципа состязательности сторон, а именно – защитой прав потерпевшего при отправке обвиняемого в зону проведения спецоперации. В ряде случаев суды не выпускают из СИЗО людей, у которых установлено тяжелое заболевание, препятствующее содержанию под стражей, рассказала она. Москалькова также предложила расширить взаимодействие и участие судей в проводимых ежегодно всероссийских координационных советах уполномоченных по правам человека, что позволило бы повысить эффективность деятельности региональных омбудсменов при защите прав и свобод граждан в сфере административного судопроизводства.