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Аэропорт Уфы временно ограничил работу

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту в Уфе, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. С утра 14 января также приостановлена работа воздушных гаваней в Ижевске, Нижнекамске и Казани.

Причины ограничений в аэропорте в Уфе представитель Росавиации не уточнил. 14 января он пояснял, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов в ряде регионов страны (Казани, Калуге, Саратове, Тамбове, Пензе, Ульяновске) установлены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Позже аэропорты Калуги, Саратова, Тамбова, Ульяновска и Пензы вернулись к обычному режиму работы.

Ограничения в аэропортах появились на фоне сообщений об атаках беспилотников по некоторым регионам РФ. В частности, глава Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале написал, что выехал на место пожара, который возник в результате атаки беспилотника. Как уточнила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, в пригороде загорелись газовые цистерны. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин также подтвердил, что из-за атаки БПЛА есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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