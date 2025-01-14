Аэропорт Уфы временно ограничил работу
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту в Уфе, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. С утра 14 января также приостановлена работа воздушных гаваней в Ижевске, Нижнекамске и Казани.
Причины ограничений в аэропорте в Уфе представитель Росавиации не уточнил. 14 января он пояснял, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов в ряде регионов страны (Казани, Калуге, Саратове, Тамбове, Пензе, Ульяновске) установлены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Позже аэропорты Калуги, Саратова, Тамбова, Ульяновска и Пензы вернулись к обычному режиму работы.
Ограничения в аэропортах появились на фоне сообщений об атаках беспилотников по некоторым регионам РФ. В частности, глава Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале написал, что выехал на место пожара, который возник в результате атаки беспилотника. Как уточнила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, в пригороде загорелись газовые цистерны. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин также подтвердил, что из-за атаки БПЛА есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе.