Аэропорт Уфы временно ограничил работу

Ограничения в аэропортах появились на фоне сообщений об атаках беспилотников по некоторым регионам РФ. В частности, глава Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале написал, что выехал на место пожара, который возник в результате атаки беспилотника. Как уточнила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, в пригороде загорелись газовые цистерны. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин также подтвердил, что из-за атаки БПЛА есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе.