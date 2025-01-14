Турпоток из России на Мальдивы в 2024 году стал рекордным
Туристический поток из России на Мальдивы увеличился на 7,7% по сравнению с предыдущим годом и стал рекордным. Об этом сообщила ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные мальдивской иммиграционной службы.
По данным АТОР, в 2024 г. на Мальдивы было совершено 225 205 визитов. Наибольшее количество посещений пришлось на январь, февраль, март, июль, август и с октября по декабрь. Наименьшее число визитов зафиксировано в мае.
Всего на Мальдивы в 2024 г. прибыло 2 млн туристов. Наибольшее число туристов приезжает из Китая. Второе место занимает Россия, третье – Великобритания, затем – Германия и Италия.
В январе стало известно, что количество туристических поездок по России за 2024 г. составит около 92 млн и станет рекордным за всю историю. Согласно данным Росстата, турпоток по России с января по ноябрь 2024 г. вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и составил 79,2 млн поездок.