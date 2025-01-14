Турпоток из России на Мальдивы в 2024 году стал рекордным

В январе стало известно, что количество туристических поездок по России за 2024 г. составит около 92 млн и станет рекордным за всю историю. Согласно данным Росстата, турпоток по России с января по ноябрь 2024 г. вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и составил 79,2 млн поездок.