Чернышенко: турпоток по России в 2024 году станет рекордным
Количество туристических поездок по России за 2024 г. составит около 92 млн и станет рекордным за всю историю, рассказал Дмитрий Чернышенко, сообщается на сайте правительства РФ.
Согласно данным Росстата, сообщает Чернышенко, турпоток по России с января по ноябрь 2024 г. вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и составил 79,2 млн поездок.
«Такой рост приближает нас к выполнению поставленной президентом России Владимиром Путиным цели: к 2030 г. достичь 5% доли туризма в ВВП страны и 140 млн туристических поездок», – отметил Чернышенко.
Вице-премьер заявил, что поток туристов из-за рубежа увеличился, особенно на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае число турпоездок увеличилось в три раза, в Амурской – в 2,4, в Приморье – в 2,1.
По количеству турпотока лидируют Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Крым, Татарстан, Свердловская, Тюменская и Ростовская области и Ставропольский край. Также вырос спрос на поездки в Республику Тыву (плюс 64,8%), Чечню (плюс 58,8%) и Рязанскую область (плюс 46,5%).
Министр экономического развития РФ Максим Решетников отмечал две важные тенденции в развитии внутреннего туризма: рост туристических центров, особенно в Сибири, и рост поездок иностранных туристов.
«Мы будем и дальше создавать привлекательные условия для путешествий, чтобы как можно больше людей открывали для себя красоту и разнообразие нашей страны», – заключил он.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) ранее сообщила, что внутренний организованный турпоток, предварительно, вырос на 8% по сравнению с 2023 г., а в пятерку самых популярных направлений вошли Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Кавминводы и Крым.
По прогнозу Российского союза туриндустрии (РСТ), по итогам 2024 г. количество внутренних туристических поездок достигнет 96 млн, что на четверть больше, чем в 2023 г.