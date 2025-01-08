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Чернышенко: турпоток по России в 2024 году станет рекордным

Ведомости

Количество туристических поездок по России за 2024 г. составит около 92 млн и станет рекордным за всю историю, рассказал Дмитрий Чернышенко, сообщается на сайте правительства РФ.

Согласно данным Росстата, сообщает Чернышенко, турпоток по России с января по ноябрь 2024 г. вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и составил 79,2 млн поездок.

«Такой рост приближает нас к выполнению поставленной президентом России Владимиром Путиным цели: к 2030 г. достичь 5% доли туризма в ВВП страны и 140 млн туристических поездок», – отметил Чернышенко.

Вице-премьер заявил, что поток туристов из-за рубежа увеличился, особенно на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае число турпоездок увеличилось в три раза, в Амурской – в 2,4, в Приморье – в 2,1.

По количеству турпотока лидируют Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Крым, Татарстан, Свердловская, Тюменская и Ростовская области и Ставропольский край. Также вырос спрос на поездки в Республику Тыву (плюс 64,8%), Чечню (плюс 58,8%) и Рязанскую область (плюс 46,5%).

Министр экономического развития РФ Максим Решетников отмечал две важные тенденции в развитии внутреннего туризма: рост туристических центров, особенно в Сибири, и рост поездок иностранных туристов.

«Мы будем и дальше создавать привлекательные условия для путешествий, чтобы как можно больше людей открывали для себя красоту и разнообразие нашей страны», – заключил он.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) ранее сообщила, что внутренний организованный турпоток, предварительно, вырос на 8% по сравнению с 2023 г., а в пятерку самых популярных направлений вошли Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Кавминводы и Крым.

По прогнозу Российского союза туриндустрии (РСТ), по итогам 2024 г. количество внутренних туристических поездок достигнет 96 млн, что на четверть больше, чем в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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