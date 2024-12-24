АТОР: организованный турпоток по России вырос на 8% в 2024 году

По прогнозу Российского союза туриндустрии (РСТ), по итогам текущего года количество внутренних туристических поездок достигнет 96 млн, что на четверть больше, чем в 2023 г. Причем в июле и августе зафиксировано по 10 млн турпоездок, что является «абсолютным рекордом» за всю историю статистических наблюдений, говорил директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэка Георгий Груша.