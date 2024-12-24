АТОР: организованный турпоток по России вырос на 8% в 2024 году
Внутренний организованный турпоток, предварительно, вырос на 8% по сравнению с 2023 г., а в пятерку самых популярных направлений вошли Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Кавминводы и Крым. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Три четверти всех поездок пришлись на период с мая по сентябрь. Чуть менее половины из них ‒ с размещением в отелях и санаториях (около 40‒43 млн) ‒ туристы совершили с помощью туроператоров и онлайн-агрегаторов.
По данным АТОР, самыми популярными направлениями во внутреннем туризме стали Краснодарский край (лидеры – Сочи, Анапа и Геленджик) – 48% всех проданных туров, Кавказские Минеральные Воды – 11%, Москва и Подмосковье – 8,5%, Санкт-Петербург – 7,5%, а также Крым – 6,5%.
Кроме того, на речные круизы пришлись 4% всех проданных туров, на Калининградскую область – 2,8%, Северный Кавказ (лидер – Дагестан) – 2%. Туристы также путешествовали по средней полосе России, в том числе по Золотому кольцу, в санатории Урала и Поволжья (1,6%), посещали Татарстан (лидер – Казань) – 1,5%.
Президент РФ Владимир Путин говорил на ПМЭФ-2024, что развитие внутреннего туризма является одним из приоритетов. За шесть лет доля туристической отрасли в ВВП должна увеличиться до 5%, а количество поездок по стране с размещением в гостиницах – до 140 млн человек, отмечал глава государства.
По прогнозу Российского союза туриндустрии (РСТ), по итогам текущего года количество внутренних туристических поездок достигнет 96 млн, что на четверть больше, чем в 2023 г. Причем в июле и августе зафиксировано по 10 млн турпоездок, что является «абсолютным рекордом» за всю историю статистических наблюдений, говорил директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэка Георгий Груша.